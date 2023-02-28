ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Минобороны Турции создает временные дома для пострадавших от землетрясения
На фабриках, принадлежащих Министерству обороны Турции, продолжается производство палаток и модульных домов для временного проживания людей, пострадавших от землетрясения на юго-востоке страны. Как отмечают в ведомстве, работа идет круглосуточно и без перерыва. #trtнарусском #турция #землетрясение #временныедома #дом #тртнарусском #последствия #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes
trtrussian / Others
28 февраля 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us