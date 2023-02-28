Минобороны Турции создает временные дома для пострадавших от землетрясения

На фабриках, принадлежащих Министерству обороны Турции, продолжается производство палаток и модульных домов для временного проживания людей, пострадавших от землетрясения на юго-востоке страны. Как отмечают в ведомстве, работа идет круглосуточно и без перерыва. #trtнарусском #турция #землетрясение #временныедома #дом #тртнарусском #последствия #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes