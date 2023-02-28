Китай рассматривает возможность отправки смертоносного оборудования в Россию для помощи в войне с Украиной, заявил 26 февраля глава ЦРУ Уильям Бернс. Его слова приводит агентство «‎Анадолу»‎.

«Мы уверены, что китайское руководство рассматривает возможность предоставить (России) смертоносное оборудование, — заявил Бернс в интервью CBS. — Мы также видим, что окончательное решение еще не принято. И мы не видим свидетельств реальных поставок смертоносного оборудования».

Глава ЦРУ отметил: госсекретарю Энтони Блинкену и президенту Джо Байдену важно «четко прояснить, какими будут последствия этого (шага), чтобы предотвратить его, потому что это было бы очень рискованной и неразумной ставкой».

На вопрос, зачем Пекину рисковать своими отношениями с США и Европой, Бернс подчеркнул: «Это хороший вопрос, и поэтому я очень надеюсь, что они этого не сделают».

За несколько недель до начала конфликта в Украине в феврале 2022 года президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подтвердили свое партнерство, уточняет CBS. США уже ввели санкции против китайских компаний, которые оказывали нелетальную поддержку российским наемникам и снабжали их спутниковыми снимками, помогающими наводить оружие в бою.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в тот же день также заявил: Пекин столкнется с «реальными потерями», если поставит летальное оружие России.

«На самом деле, с нашей точки зрения, эта война представляет для Пекина реальные сложности. И Пекину придется принимать собственные решения о том, как действовать, будет ли он оказывать военную помощь», — сказал Салливан в эфире CNN.

«Но если он (Китай) пойдет по этому пути, это ему дорого обойдется. И я думаю, что китайские лидеры взвешивают это, когда принимают решения», — добавил политик.

Как уточняет CNN, у США есть разведданные о том, что правительство КНР рассматривает возможность предоставить РФ беспилотники и боеприпасы для использования в войне. По словам источников телеканала, после начала войны в Украине Москва неоднократно запрашивала у Китая беспилотники и боеприпасы, этот вопрос китайское руководство сейчас активно обсуждает.