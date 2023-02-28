Землетрясения на юге Турции, затронувшие 11 провинций, показали солидарность и единство тюркских народов, с первого дня трагедии оказывающих помощь пострадавшим турецким регионам, пишет в колонке для агентства «‎Анадолу»‎ профессор Университета Эрзинджан Айнур Ногаева.

Эксперт отмечает: Турция прилагает большие усилия, чтобы как можно скорее залечить раны от двойного землетрясения 6 февраля, которые, как заявляют многие эксперты, по своей разрушительной силе редко встречаются в мире. Мобилизован весь турецкий народ, правительство и неправительственные организации. Помимо этого на помощь Турции пришли 76 стран мира: они направили поисково-спасательные группы, оборудование и финансовую поддержку.

Среди этой международной кампании особое значение имеет помощь, направленная тюркскими государствами, имеющими те же корни, что и Турция. Эта поддержка демонстрирует солидарность тюркского мира, подчеркивает профессор.

Как землетрясения отразились на тюркском мире?

Во время этих землетрясений на первый план вышли два вида помощи, поясняет Айнур Ногаева. Многие страны оказывали поддержку в соответствии с дипломатическим протоколом, в то время как другие действовали так, будто трагедия в Турции стала их собственной болью. Официальные лица из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана с первых дней звонили президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и совершали визиты в посольства Турции в своих странах, чтобы выразить соболезнованиями и высказать слова поддержки. На крупных зданиях в столицах этих стран вывесили турецкие флаги. Тюркский мир действовал как институционально, на уровне государств, так и в рамках совместных организаций.

«‎Анадолу»‎ уточняет: народы тюркских стран мобилизовались с первого дня в рамках акций помощи, запущенных с хэштегами «#Bizbirlikyiz» «#Bizbirgemiz» («‎мы едины»‎, «‎мы вместе»‎). В странах запустили кампании по сбору помощи, проведенные в тюркских государствах под лозунгом "Az veren candan, çok veren maldan" («‎Кто мало дает — дает от души, кто много дает — дает от избытка»‎). Отклик, который эти кампании получили среди граждан этих стран, оказался выше ожиданий.

Жители тюркского мира от семи до семидесяти лет проявили огромную солидарность с турецким народом, переживающим трагедию, отмечает профессор Ногаева. Казахские дети пожертвовали жителям пострадавших от землетрясения районов Турции деньги, накопленные на покупку телефона, отметив: «Я посылаю эти деньги своим братьям». А 99-летняя узбекская бабушка пожертвовала жертвам землетрясения всю свою пенсию, азербайджанский юноша бросился доставлять помощь на своей старой машине. Народы тюркского мира пришли на помощь Турции, став единым сердцем и одним кулаком, констатирует эксперт.

Тюркский мир также запустил совместную кампанию по сбору пожертвований в прямом эфире. Акция транслировалась 21 февраля в эфире 213 местных и международных телеканалов и 562 радиостанций. Помимо Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) и Азербайджана, в совместном прямом эфире также приняли участие национальные телеканалы Кыргызстана, пишет «‎Анадолу»‎.

Сотрудники МЧС Кыргызстана пожертвовали жертвам землетрясения в Турции свою дневную зарплату и собрали в общей сложности 4,6 млн сомов ($52,7 тыс.). Президент Всемирного союза турок-месхетинцев Зиятдин Кассанов заявил, что они поддержали кампанию, отправив $1 млн.

Правительство Кыргызстана заявило, что продолжит программы по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Турции. Минфин страны на своем официальном сайте сообщил: до 15 февраля республика перевела $210 тыс. на банковский счет, открытый для сбора помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

Узбекистан направил в район землетрясения поисково-спасательные отряды и врачей, а также 170 тонн медицинской и аналогичной помощи. Жители Туркменистана и турецкие инвесторы в стране начали кампанию по сбору одеял для пострадавших от землетрясения и отправили 4 тыс. одеял. Из республики в зону бедствия на юге Турции были направлены как минимум три самолета с гуманитарными грузами.

Член ЕС Венгрия, имеющая статус наблюдателя в Организации тюркских государств и действующая совместно с тюркским миром по принципу «Мы потомки Атиллы», направила в пострадавший регион поисково-спасательную группу из 167 человек, включая дочь официального представителя правительства Золтана Ковача, уточняет профессор Ногаева.

Правительство Азербайджана направило в регион несколько самолетов и конвоев с гуманитарной помощью. В поисково-спасательных работах приняли участие 725 человек, в том числе 34 медицинских работника, связанных с Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

По данным Турецкого агентства Кипр (TAK), до 14 февраля из ТРСК в Турцию было отправлено 82 грузовика помощи. На счета AFAD (Турецкое управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями) республика перевела денежную помощь в размере 13 млн турецких лир ($688 тыс.)

Страны, которым помогала Турция, протягивают руку помощи в ответ

Государственный телеканал «Казахстан» обратил внимание на тот факт, что «Турция — вторая страна в мире после США по объему оказываемой гуманитарной помощи. Но первая по соотношению оказываемой помощи к численности населения. Теперь очередь за миром (прийти на помощь Турции)».

Профессор Нуриева отмечает: в то время как некоторые страны бросили своих граждан на произвол судьбы с «коллективным иммунитетом» и аналогичными практиками во время пандемии COVID-19, Турция направила предметы первой необходимости, особенно респираторы и маски, в более чем 120 государств.

По данным МИД Турции, в период эпидемии страна оказала помощь 155 государствам. Из них 128 получили помощь в виде грантов, 73 — в виде разрешений на покупку и экспорт, 45 — в виде денежной помощи. Наибольшую иностранную помощь во время пандемии Анкара оказала Африке — там гуманитарную поддержку Турции получили 48 стран. За Африкой следуют Европа (41 страна), Азия (33), Америка (21) и Океания (15).

Генсек ТЮРКСОЙ, известной как ЮНЕСКО тюркского мира, Султан Раев заявил: «Турция щедро протягивает руку помощи всем нуждающимся в тюркском мире». Кампании сбора помощи от тюркских народов жертвам землетрясения — один из лучших примеров братской солидарности, уточнил Раев.

Трагедию, постигшую Турцию, глубоко переживали все народы тюркского мира, пишет Айнур Нуриева. Активную поддержку оказал мир литературы и искусства, а также врачи-добровольцы, вызвавшиеся поехать в пострадавший регион. Среди примеров этой поддержки: стихотворение под названием «Моему брату, пострадавшему от землетрясения», кампания «Помощь мира искусства Турции», а также тот факт, что некоторые артисты тюркских стран решили направить свои доходы от концертов в Турцию, пишет эксперт.

Еще один из примеров проявления этих глубоких чувств — казахстанский художник Ерболат Толелбай передал пострадавшим от землетрясения жителям Турции доход, полученный от продажи на аукционе своей работы «Мать Умай». Саму многозначительную картину Толелбай также подарил турецкому народу. На ней изображена Мать Умай, держащая на руках ребенка — она демонстрирует общее прошлое тюркских народов. Как уточняет профессор Ногаева, художник отправил картину ​​с надеждой, что она одновременно станет символом надежды и обновления Турции. Мы надеемся, что подобно Фениксу, возродившемуся из пепла, турецкий народ превратит страх и тревогу в силу и станет примером возрождения, мужества и единства, заключила профессор.