Выживший при землетрясении рыбак ежедневно делится уловом с другими пострадавшими

Ильяс Саглар ежедневно отдает почти весь свой улов соседям по палаточному лагерю. Так рыбак старается хоть как-то помочь тем, кто, как и он, оказался в беде. Мужчина потерял свой дом после двойного землетрясения 6 февраля. В 11 пострадавших провинциях в общей сложности установлено более 300 тыс. палаток и модульных домов в качестве временного жилья. #trtнарусском #турция #землетрясение #кахраманмараш #рыба #рыбак #палаточныйгородок #безкомментариев #тртнарусском #волонтер #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes