ПОЛИТИКА
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Посетитель ресторана продолжил трапезу во время землетрясения
В ресторане в Измире во время землетрясения посетитель спокойно продолжил ужинать, в то время как все остальные гости, включая персонал, побежали к выходу. Происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в заведении. #TurkiyeQuakes #Турция #землетрясение #Измир #землетрясение #ресторан #спокойствие #безкомментариев #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian
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28 февраля 2023 г.
Истории
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