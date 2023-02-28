Посетитель ресторана продолжил трапезу во время землетрясения

В ресторане в Измире во время землетрясения посетитель спокойно продолжил ужинать, в то время как все остальные гости, включая персонал, побежали к выходу. Происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в заведении. #TurkiyeQuakes #Турция #землетрясение #Измир #землетрясение #ресторан #спокойствие #безкомментариев #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian