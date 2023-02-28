Минэнерго США: COVID-19, возможно, имеет лабораторное происхождение

На основе новых разведданных в Министерстве энергетики США пришли к выводу, что причиной пандемии коронавируса могла стать утечка из лаборатории в Китае, сообщает The Wall Street Journal. Ранее, в 2021 году, ФБР сделало похожее заключение. #trtнарусском #США #Китай #COVID #коронавирус #лаборатория #пандемия #утечка #TheWallStreetJournal #ФБР #тртнарусском #trtrussian