ПОЛИТИКА
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Минэнерго США: COVID-19, возможно, имеет лабораторное происхождение
На основе новых разведданных в Министерстве энергетики США пришли к выводу, что причиной пандемии коронавируса могла стать утечка из лаборатории в Китае, сообщает The Wall Street Journal. Ранее, в 2021 году, ФБР сделало похожее заключение. #trtнарусском #США #Китай #COVID #коронавирус #лаборатория #пандемия #утечка #TheWallStreetJournal #ФБР #тртнарусском #trtrussian
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28 февраля 2023 г.
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