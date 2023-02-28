В Германии из-за забастовок отменили более 460 авиарейсов

В аэропортах Дюссельдорфа и Кельна отменили 466 авиарейсов из-за забастовки профсоюза сотрудников немецких аэропортов Ver.di, которая прошла накануне 27 февраля. Однодневный страйк, из-за которого более 300 тыс. пассажиров не смогли никуда улететь, стал ответом на отказ работодателей поднять зарплату на 10,5%. #германия #дюссельдорф #кельн #страйк #аэропорт #безкомментариев #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian