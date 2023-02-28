ПОЛИТИКА
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Алиев: РФ играет особую роль в урегулировании отношений Азербайджана и Армении
Президент Азербайджана выразил надежду, что 2023-й станет годом прорыва в нормализации отношений с Арменией. По его словам, в Баку настроены на конструктивную работу с Ереваном. Ильхам Алиев также поблагодарил Москву за усилия в урегулировании конфликта. Об этом он заявил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который прибыл в Баку. Визит министра приурочен к первой годовщине подписания «Декларации о союзнической деятельности» между Россией и Азербайджаном 22 февраля 2022 года. #trtнарусском #азербайджан #баку #Алиев #россия #МИДРФ #лавров #президентазербайджана #сергейлавров #кавказ #безкомментариев #тртнарусском #карабах #trtrussian #трт #новости
Алиев / Others
28 февраля 2023 г.
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