Алиев: РФ играет особую роль в урегулировании отношений Азербайджана и Армении

Президент Азербайджана выразил надежду, что 2023-й станет годом прорыва в нормализации отношений с Арменией. По его словам, в Баку настроены на конструктивную работу с Ереваном. Ильхам Алиев также поблагодарил Москву за усилия в урегулировании конфликта. Об этом он заявил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который прибыл в Баку. Визит министра приурочен к первой годовщине подписания «Декларации о союзнической деятельности» между Россией и Азербайджаном 22 февраля 2022 года. #trtнарусском #азербайджан #баку #Алиев #россия #МИДРФ #лавров #президентазербайджана #сергейлавров #кавказ #безкомментариев #тртнарусском #карабах #trtrussian #трт #новости