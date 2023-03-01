Насколько хватает глаз, из насыпи свежей земли торчат деревянные доски. На поверхности каждой доски грубо написан номер: 1, 5, 50, 100, 500, 1000, 2000… Число продолжает расти с каждым часом.

Это новое кладбище в районе Нарлыджа в Антакье — одном из наиболее пострадавших от стихийного бедствия городов Турции, пишет TRT World.

Двойные толчки 6 февраля опустошили южную Турцию и соседнюю Сирию. Еще одно землетрясение силой 6,4 балла в Хатае, произошедшее 20 февраля, усугубило положение и без того страдающих людей.

Эти ряды могил в Нарлыджа неофициально называют «кладбищем неопознанных» — это свидетельство огромных масштабов смерти и разрушений, вызванных одной из самых непредсказуемых сил природы. На кладбище два отдельных участка — могилы сирийских беженцев и турецких уроженцев Антакьи — крупнейшего района провинции Хатай, расположенного вдоль побережья Средиземного моря, примерно в 680 км от Анкары.

Скорбящая страна продолжает хоронить мертвых — по последним подсчетам, в результате землетрясения погибли свыше 44 тыс. человек. Невостребованные тела, за которыми не пришли родственники, представляют собой серьезную проблему для властей, уточняет TRT.

Многие семьи были уничтожены полностью, у многих из погибших не осталось ближайших родственников, которые могли бы опознать тела. В некоторых случаях требуется ДНК-анализ для идентификации останков. Но это должно подождать. Могилы помечают при помощи спутниковых снимков. Губернатор провинции Денизли Али Фуат Атик получил задание управлять процессом захоронения в Хатае.

«Мы стараемся сделать все возможное, чтобы эффективно управлять этой операцией. Мы даже пометили могилы с помощью спутниковых снимков, чтобы ничего не перепутать», — рассказал Атик TRT World.

На кладбище, расположенном рядом с главной дорогой, соединяющей Антакью с Рейханлы, другим городом в провинции, царит бурная деятельность. Полиция и солдаты охраняют вход, а медицинский персонал, работающий в отделении вскрытия, торопливо перемещается в защитном снаряжении.

Один рабочий отмечает могилы цифрами. Двое других помещают останки в мешки для трупов, в то время как в прокуратуру для опознания привозят новые тела.

Те, кто не может быть идентифицирован или остается невостребованным, находят место на новом участке кладбище. На этом месте упокоения, вырытом в открытом поле, похоронено более 4 тыс. человек. Личность около 1700 осталась неопознанной.

Похороны с соблюдением всех мусульманских обычаев

Идентификация тел и обеспечение их надлежащего захоронения стали главным приоритетом властей в Турции, где большая часть населения исповедует ислам.

Люди придают большое значение месту захоронения своих близких. Более 1 тыс. государственных чиновников из различных ведомств работают под руководством губернатора Атика, чтобы обеспечить бесперебойную работу этого процесса. Мехмет Асик, главный муфтий Денизли, — один из них.

«В первые дни нам было очень тяжело. Грузовик за грузовиком приезжали с мертвыми. Мы организовывали по 300-400 похорон в день, — рассказывает муфтий TRT World. — Мы продолжали их хоронить, иногда работая с ночи до утра».

Прокурор Хатая создал импровизированный кабинет для взятия отпечатков пальцев и образцов ДНК для ведения записей. Палатка, установленная рядом с кладбищем, служит офисом и жильем чиновников, в том числе прокуроров и рабочих, помогающих хоронить жертв. Также в лагере поселили имамов, которые проводят похороны.

По словам муфтия Асика, для тех, кого привозят в Нарлыджа, устраивают подобающие религиозные похороны.

«Во-первых, мы люди, а во-вторых, мы мусульмане. Мы не допустим никаких действий, противоречащих нашей человеческой и мусульманской природе», — подчеркнул губернатор Денизли.

По словам муфтия, после завершения усилий по оказанию помощи при стихийных бедствиях мухафаза (руководство провинции) и муниципалитет Денизли передадут всю информацию и документацию с кладбища властям Хатая. К вечеру 21 февраля чиновники, работающие на кладбище Нарлыджа, передали 21 тело родственникам, которые смогли доказать свое родство с погибшими и хотели перевезти их на другое кладбище. Этот процесс осуществляется под надзором прокуроров, говорит муфтий Асик.

Когда корреспонденты TRT World посетили кладбище 22 февраля, там было всего несколько родственников погибших. Большинство могил были свежевырытыми — насыпи земли и камней делали всю местность ухабистой.

Некоторые могилы украшали цветами, некоторые куском ткани. На деревянной доске могилы № 201 висело лиловое платье ребенка. Могила № 01 принадлежит неопознанной жертве, отпечатки пальцев которой находятся в деле и ожидают опознания.

«Я молюсь, чтобы Аллах не испытывал нас такими трудными путями», — говорит муфтий Асик, имея в виду силу землетрясений.