Предприятия в затронутых землетрясением 11 провинциях юга Турции постепенно возобновляют свою работу, пишет агентство «‎Анадолу»‎.

После разрушительных землетрясений 6 февраля с эпицентром в провинции Кахраманмараш производство в зоне бедствия было полностью приостановлено. Подземные толчки привели не только к обрушению жилых домов и гибели десятков тысяч человек, но многочисленным разрушениям на промышленных объектах.

В числе погибших немало сотрудников местных предприятий. Часть компаний региона выделила помещения в качестве временного жилья для работников, лишившихся домов.

По данным «‎Анадолу»‎, по прошествии трех недель после разрушительных толчков некоторые компании начали восстанавливать процесс производства, другие намерены возобновить работу в ближайшее время.

Фирмы также продолжают оценку ущерба, решают технические проблемы, возникшие после землетрясений 6 февраля — стихийное бедствие затронуло 11 провинций, пострадали как минимум 13 млн человек, отмечает «‎Анадолу»‎.

Предприятие Merinos Halı Sanayi ve Ticaret AŞ в Газиантепе, входящее в Erdemoğlu Holding, одно из тех, что возобновило производственный цикл. Фирма считается одним из мировых лидеров в сфере ковроткачества и производства домашнего текстиля и пряжи.

«На предприятии нет повреждений. Имели место некоторые технические проблемы, их устранили за неделю. Производственный процесс продолжается», — прокомментировали в компании запуск производства после землетрясения.

Работу продолжил и холдинг Sasa Polyester AŞ в Адане. Компания — один из ведущих мировых производителей полиэстера, полимеров на основе полиэстера, специальных полимеров и промежуточных продуктов. Предприятие действует с 1966 года. Головной офис Sasa расположен в Адане, в Искендеруне, также пострадавшем в ходе землетрясения, у холдинга собственный склад сырья площадью 55 тыс. м².

«Первую неделю после землетрясений все усилия были направлены на поддержку сотрудников и их семей. Производство велось частично, под особым контролем. Предприятие не пострадало», — уточнили «‎Анадолу» ‎в пресс-службе холдинга.

Действующий в Кахраманмараше KİPAŞ Holding объявил, что проводит оценку причиненного ущерба. Эта компания — крупнейший налогоплательщик провинции, инвестирует в основном в текстиль, а также в производство цемента, бумаги, сферу энергетики, образование и логистику. В штате холдинга 10 тыс. сотрудников, он входит в сотню крупнейших компаний-экспортеров Турции.

«Некоторые предприятия KİPAŞ Holding пострадали от землетрясений. Сотрудники прилагают усилия для возобновления работы», — сообщили «‎Анадолу»‎ в компании.

Глава правления мукомольной фирмы Mutlu Makarna Айкут Геймен заявил, что предприятия компании в Газиантепе и головной офис не пострадали. Уполномоченные органы зафиксировали отсутствие повреждений.

Mutlu Makarnacılık A.Ş. — крупнейший производитель макаронных изделий в Турции со 100% местным капиталом. Фирма входит в десятку крупнейших предприятий по производству макаронных изделий в мире. Ее промышленные мощности расположены в Газиантепе и Текирдаге.

Геймен рассказал, что предприятия его компании возобновили производство спустя 4 дня после землетрясений.

«Производство остановилось на 4 дня из-за отсутствия подачи газа и электричества. Сразу после восстановления подачи мы возобновили производство, работаем на 90% мощности», — уточнил глава фирмы.