Железнодорожная катастрофа с массовыми жертвами в Греции

В то время как пассажирский поезд выполнял рейс IC62 из Афин в Салоники, навстречу ему двигался грузовой состав из Салоников в Ларису. В вагонах находились около 350 пассажиров. Из-за столкновения греческая железнодорожная компания Hellenic Train отменила движение поездов по 14 направлениям. #trtнарусском #греция #поезд #жд #катастрофа #тртнарусском #trtrussian #трт #новости #shorts