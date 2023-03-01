ПОЛИТИКА
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Железнодорожная катастрофа с массовыми жертвами в Греции
В то время как пассажирский поезд выполнял рейс IC62 из Афин в Салоники, навстречу ему двигался грузовой состав из Салоников в Ларису. В вагонах находились около 350 пассажиров. Из-за столкновения греческая железнодорожная компания Hellenic Train отменила движение поездов по 14 направлениям. #trtнарусском #греция #поезд #жд #катастрофа #тртнарусском #trtrussian #трт #новости #shorts
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1 марта 2023 г.
Истории
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