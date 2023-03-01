ПОЛИТИКА
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Эрдоган проверил условия жизни пострадавших в модульном городке в Малатье
Реджеп Тайип Эрдоган посетил модульный городок Доганшехир для временного проживания пострадавших от землетрясения, 6 февраля, в провинции Малатья. По словам президента Турции, через год люди смогут переехать в новые дома.Напомним, 28 февраля в Малатье произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,1. #trtнарусском #турция #малатья #землетрясение #эрдоган #президент #президентТурции #пострадавшие #безкомментариев #тртнарусском #shorts #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes
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1 марта 2023 г.
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