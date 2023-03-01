В США во время задержания умерла женщина-инвалид

В США во время задержания полицией за отказ покинуть больницу умерла женщина-инвалид. Инцидент произошел 6 февраля. На видео Лиза Эдвардс с трудом дышит и просит дать ей ингалятор. После того как женщина потеряла сознание, ее доставили обратно в медицинское учреждение, где она скончалась на следующий день. #trtнарусском #сша #женщина #инвалид #умерла #больница #ЛизаЭдвардс #ингалятор #тртнарусском #trtrussian