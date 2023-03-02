Лука Модрич продаст футболку для помощи пострадавшим от землетрясения в Турции

Капитан сборной Хорватии по футболу, признанный одним из лучших полузащитников современности, Лука Модрич выставит на аукцион майку, которую он надел во время первого матча на Чемпионате мира 2022. Все вырученные деньги будут направлены пострадавшим от серии землетрясений на юго-востоке Турции. #trtнарусском #турция #хорватия #землетрясение #ЛукаМодрич #футбол #ЧемпионатМира #футболка #трт #новости #turkiyequakes #модрич #shorts #trtrussian