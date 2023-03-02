Менее чем через неделю после того, как два землетрясения опустошили южную Турцию, Иван Франсиско Эскобар совершил почти трехчасовое путешествие из Аданы в Антакью — в один из наиболее пострадавших от разрушительных толчков 6 февраля регионов, пишет TRT World.

43-летний шеф-повар добирался до зоны бедствия из своего дома в шумном колумбийском городе Барранкилья практически без остановок — 10 февраля он вылетел из Колумбии в Стамбул, а затем сел на стыковочный рейс в Адану и добирался до конечной точки маршрута — Антакьи, расположенной в провинции Хатай. Это один из наиболее пострадавших от землетрясений районов Турции. Толчки силой 7,7 и 7,6 балла утром 6 февраля унесли жизни свыше 50 тыс. человек в Турции и Сирии, миллионы остались без крова.

С тех пор ежедневно Эскобар готовит 25 тыс. блюд для выживших после землетрясения. Он — сотрудник World Central Kitchen (WCK), некоммерческой организации, базирующейся в США, которая предоставляет еду в случае стихийных бедствий, искусственно созданных кризисов и чрезвычайных гуманитарных ситуаций. Это была одна из первых групп помощи, прибывших в Турцию после сильнейшего в новейшей истории страны стихийного бедствия.

Эскобар говорит, что выжившим нужна любая возможная помощь, чтобы преодолеть эту трагедию.

«Есть только одна вещь, которую вы можете сделать — это наполниться силой и храбростью ради этих людей. Им нужно это, — рассказал он в беседе с TRT World. — И нет времени жаловаться, ныть. Нет времени быть слабым. Есть время быть сильным и делать то, что нужно, чтобы накормить как можно больше людей. Я достиг своего предела в 25 тыс. порций пищи в день и очень горжусь этим».

У Эскобара есть команда из шести турецких поваров и волонтеров, помогающих ему.

«‎Такого уровня разрушения, который я наблюдаю в Антакье, я не видел никогда»‎

В момент, когда в Турции произошло землетрясение, в Колумбии была ночь, Эскобар возвращался с работы домой. Кадры последствий стихийного бедствия он увидел в ленте соцсетей. И в то же мгновение понял, что должен сделать.

«Как только я увидел эти изображения, следующее, что я сделал, это связался со своим начальством (в WCK) и сказал: «Пожалуйста, немедленно отправьте меня в Турцию, — вспоминает он. — Я был одним из первых, кто сказал, что готов к работе».

Через три дня кулинар с 22-летним стажем уже летел в Турцию, следуя по пути основателя WCK Хосе Андреса из Испании, который уже привез первую команду организации в зону бедствия.

«Дорога сюда — это то, что я никогда не забуду. Всюду руины», — говорит Эскобар, вспоминая виды разрушенных зданий. — «От Аданы до Антакьи — везде заметен ущерб. Но когда вы приближаетесь к Антакье, это просто опустошение, полное опустошение».

Эскобар, который работал и в других пострадавших от стихийных бедствий районах мира, отмечает, что видел разрушительные последствия ураганов, штормов и наводнений.

«Но такого уровня разрушения, который я наблюдаю в Антакье, я не видел никогда», — признается повар. Он добавляет: район полностью разрушен, «все здания превратились в гору щебня».

«‎Это очень сложно. Люди потеряли членов семьи, бизнес. Вы кормите людей с крайне низким моральным духом. Вот почему важно сделать все возможное, чтобы поднять этот боевой дух», — поясняет Эскобар.

Тарелка надежды

Предыдущим пунктом назначения для колумбийского повара была Доминиканская республика, пострадавшая от урагана в сентябре 2022 года. Эскобар отмечает: люди, работающие в зонах бедствия, сталкиваются с рядом проблем, особенно когда место подвергается бесчисленным повторным толчкам, в том числе толчкам большой силы.

Он описывает эту работу как «очень сложную»‎, потому что регион все еще сталкивается с землетрясениями.

«‎Я работаю, а она (земля) трясется. Когда она трясется и все движется вот так, это сложно. Я же на полевой кухне», — говорит Эскобар, соорудивший зону готовки во внутреннем дворе разрушенного здания.

Его неправительственная организация предоставила финансовую поддержку для всего, что ему нужно — от закупки гигантских кастрюль и сковородок до оборудования рабочих мест и палаток для хранения продуктов.

Производители продуктов питания и рестораны также поддерживают Эскобара припасами. Обычно на доставку продуктов, запрошенных его командой, уходит два дня.

По оценке колумбийского повара, блюда, которые они готовят, доставляют грузовики в 18 различных точек распределения в часе езды от лагеря — чтобы еда оставалась теплой. Полевая кухня кормит как выживших, так и различные команды, занятые жизненно важной работой в опустошенном регионе.

Вкус Турции

Эскобар описывает пищу, которую производит его команда, как «аутентичную» и «домашнюю» — это продолжение философии основателя WCK Хосе Андреса. Согласно ей, «продовольственная помощь — это не просто еда, которая утоляет голод. Это тарелка надежды. Это говорит вам в самый темный час, что кто-то где-то заботится о вас».

Эскобар уточняет: его команда учитывает пищевые привычки местных жителей и готовит такие блюда, как тушеное мясо, приправленное типичными турецкими специями, а также использует знакомые белки, такие как курица. Кроме того, повара также подают булгур — продукт из дробленой пшеницы, который обычно используется в азиатской кухне.

«Мы пришли сюда не гамбургеры и хот-доги делать, а готовить для людей то, чего они действительно ждали — домашнюю еду, хорошо приготовленную с учетом их потребностей», — констатировал колумбийский повар.

Он также отметил положительное влияние еды на настроение местных жителей.

«Когда вы работаете с людьми, которые только что потеряли все, ваша роль, помимо кормления — в том, чтобы попытаться поднять моральный дух. Еда, которую мы готовим, особенная, ее цель — попытаться вызвать улыбку, попытаться принести немного нормальности тому, кто переживает полный хаос», — пояснил повар.

Он также подчеркнул, что видит солидарность турок, приехавших в качестве добровольцев в зону бедствия со всей страны.

По словам Эскобара, обычно добровольцы приходят к лагерю, предлагая свою помощь, и Турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD) перенаправляет их в сторону полевой кухни команды.

«Мне посчастливилось рассчитывать на очень хорошую помощь, и я работаю здесь с поварами из Стамбула, профессиональными поварами, которые доступны и трудятся под моим руководством, чтобы сделать эту операцию возможной», — признается Эскобар.

«Моя миссия — до 10 марта, после чего я хочу передать операцию турецким добровольцам, чтобы они продолжали делать то, что делаем мы. Затем мы, как организация, продолжим поддерживать их экономически. Мы будем платить за операцию, как и сейчас, но без нашего руководства и под руководством Турции», — объясняет колумбийский шеф-повар.

Раздача еды в Антакье продолжится под руководством местных жителей. Среди них и 42-летний Сезгин Сайилироглу, который уже пять лет работает шеф-поваром.

Приехавший в зону трагедии больше недели назад, Сайилироглу отмечает, что работает на кухне около 15 часов в день. «Моя роль заключается в том, чтобы добавлять в пищу правильные ингредиенты, правильные специи, чтобы они хорошо готовились», — рассказал повар TRT World.

По его словам, он здесь надолго и будет помогать, чем сможет: «Я могу остаться, может быть, на три или четыре месяца. Это не имеет значения».

Он надеется, что со временем выжившие смогут восстановить свою жизнь, но прямо сейчас им нужна солидарность, чтобы преодолеть столь ужасные невзгоды.

«Мы всего лишь люди, поэтому, если нам случается испытать столь горький (опыт), это напоминает нам, что мы люди, и мы всегда должны быть вместе, независимо от того, из какого вы города, из какой страны, какой вы религии. Вы всегда должны поддерживать друг друга», — заключил Сайилироглу.