Утром 6 февраля Турция проснулась от сильного шока. Землетрясения силой 7,7 и 7,6 балла с эпицентром в Кахраманмараше вызвали большие разрушения в 11 турецких провинциях. Толчки уже окрестили «катастрофой века», они вызвали такой же резонанс в мире, как и в Турции, пишет в колонке для агентства «‎Анадолу»‎ преподаватель факультета международных отношений Университета Сакарья Филиз Джиджиоглу.

Всего через несколько часов после землетрясения Турция объявила тревогу четвертого уровня и запросила международную помощь. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также объявила третий уровень чрезвычайной ситуации — самый высокий — для землетрясения в Турции, уточняет профессор.

В ответ на эти звонки в регион прибыли поисково-спасательные отряды из многих стран. Помимо отрядов, спасших бесчисленное количество людей из-под завалов в ходе поисково-спасательных работ, пострадавшим от землетрясения гражданам Турции помогали с размещением, лекарствами и продовольствием, отмечает Джиджиоглу.

В статье для «‎Анадолу»‎ она подчеркивает: перед землетрясением Турция подвергалась критике со стороны западного мира за проблемы, возникшие с Грецией, и за то, что иногда Анкара якобы действовала вместе с Россией в русско-украинском конфликте.

Напряженность также возникла из-за того, что Турция пока не одобрила вхождение Швеции и Финляндии в НАТО, а в конце января некоторые западные страны начали закрывать свои дипмиссии в Турции.

После землетрясений в Кахраманмараше негативные отношения с некоторыми странами оказались словно разом забыты. Народы стран, которые до вчерашнего дня обрушивались на Турцию с критикой, бросились на помощь пострадавшим от землетрясения. Многие страны — от Швеции до Франции, от Германии до Греции, от Армении до Израиля, от Мексики до Японии — мобилизовали помощь для Турции, уточняет Джиджиоглу.

Дипломатия землетрясения среди стран НАТО

Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия — EADRCC, один из органов НАТО — призвал страны-члены альянса поддержать Турцию. На призыв откликнулись 30 союзников по НАТО, а также 37 стран-партнеров альянса, включая Австралию, Японию, Израиль и Колумбию.

Как подчеркивает профессор, Швеция и Финляндия также вошли в число стран, отозвавшихся на эти призывы. Обе страны протянули руку помощи Турции как вместе с НАТО, так и независимо от альянса. Как известно, эти скандинавские страны стали кандидатами в члены альянса на фоне российско-украинского конфликта, но Турция наложила вето на их заявки на том основании, что Стокгольм и Хельсинки поддерживают в своих странах деятельность террористической организации РПК.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг вынес на повестку дня вопрос членства этих стран во время своих контактов в Анкаре после посещения зоны землетрясения. Однако руководство Турции заявило, что сохраняет свою прежнюю позицию по этому вопросу и считает, что настойчиво поднимать этот вопрос сейчас — несвоевременное требование, отмечает автор «‎Анадолу»‎.

Вопрос членства скандинавских стран в НАТО также поднимал во время визита в Анкару в конце февраля и госсекретарь США Энтони Блинкен. На встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу американский политик напомнил: администрация Вашингтона решительно поддерживает членство этих двух стран в альянсе. На той же встрече Блинкен поднял вопрос о продаже Турции F-16, а также о просьбе Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО. Турция, в свою очередь, подчеркнула, что не хочет, чтобы эти два вопроса решались вместе, напоминает профессор Джиджиоглу.

Помощь пострадавшим от землетрясения районам Турции оказал и Евросоюз, отношения с которым в течение некоторого времени оставались натянутыми. Сразу после землетрясения ЕС активировал Механизм гражданской защиты, частью которого Турция стала в 2016 году. В тот же день в пострадавший регион прибыли делегации некоторых стран-участниц.

К операции по доставке гуманитарной помощи, а также к поисково-спасательным работам и созданию полевого госпиталя активно подключилась 21 страна ЕС. Это крупнейшая гуманитарная миссия, проводимая ЕС, и союз продолжит оказывать помощь и в следующем периоде, поясняет профессор.

Также известно, что ЕС планирует провести в марте конференцию доноров под руководством Швеции, председательствующей в союзе. Джиджиоглу отмечает: по ожиданиям, эта гуманитарная помощь ЕС окажет положительное влияние на отношения между Турцией и Евросоюзом в предстоящий период. Но также считается, что Брюссель планирует дождаться результатов предстоящих выборов в Турции, чтобы определить свою четкую позицию. Дискурсы о демократии и верховенстве права, часто подчеркиваемые официальными лицами ЕС, также указывают на это.

Положительные сдвиги в международных отношениях

Греция, которая может повлиять на отношения Турции с ЕС, также входит в число доноров. Глава греческого МИДа Никос Дендиас был первым европейским политиком, посетившим Турцию после землетрясения, уточняет профессор Джиджиоглу.

Тот факт, что Греция направила большую поисково-спасательную группу и организовала масштабные акции гуманитарной помощи сразу после землетрясения, смягчил отношения между Афинами и Анкарой, которые буквально за неделю до катастрофы едва не перешли в стадию острого конфликта.

Тот факт, что в 2023 году в обеих странах пройдут выборы, ужесточил риторику, используемую нынешними правительствами друг против друга, особенно по вопросу Восточного Средиземноморья. Можно сказать, что атмосфера, созданная землетрясением, может привести к возобновлению диалоговых каналов между Афинами и Анкарой после выборов, пишет Джиджиоглу.

Как и Греция, Армения — еще одна страна, с которой у Турции уже давно есть проблемы как на двустороннем уровне, так и со странами ЕС из-за так называемой риторики о геноциде армян, поясняет профессор. Дружественные отношения Турции с Азербайджаном также стали важным фактором давних разногласий с Ереваном. Конструктивный диалог, который они пытались наладить с помощью «футбольной дипломатии» в 2008 году, не удалось сохранить — протоколы, которые тогда были вынесены на повестку дня, пришлось отложить до лучших времен.

Погранпункт Алиджан на границе Турции и Армении, закрытый в течение многих лет, был открыт в феврале для передачи гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян посетил Турцию. Можно снова обсудить и будущие отношения с Ереваном — при условии, что они не будут зависеть от отношений Турции с Баку, уточняет Джиджиоглу.

Землетрясение также может стать важным поворотным моментом в отношениях с Израилем, с ним еще в период до землетрясения начался процесс нормализации. Израильтяне приняли меры сразу после землетрясения и направили в Турцию самую большую после Азербайджана группу с экипажем из более чем 400 человек, чтобы помочь спасти многих людей из-под завалов. Израильская операция по оказанию гуманитарной помощи называлась «Оливковая ветвь». Послание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с соболезнованиями также стало свидетельством оливковой ветви мира, протянутой Израилем, отмечает профессор.

Еще одной страной Ближнего Востока, отправившей помощь Турции, стал Египет, отношения с которым в последнее время нормализуются. Эта гуманитарная помощь и контакты Анкары и Каира после встречи глав государств во время Чемпионата мира по футболу в Катаре содержат важные сообщения, пишет эксперт.

Помимо этих двух государств ближневосточного региона, руку помощи Турции протянули также ОАЭ, Катар и Саудовская Аравия. Страны направили поисково-спасательные бригады и гуманитарные грузы. Эту ситуацию можно расценивать как результат усилий Турции по выводу своих отношений со странами региона на новый уровень в последние месяцы.

Помимо Китая, Тайваня, Японии, Малайзии, Индии и Пакистана, направивших помощь Турции, многие африканские страны с очень низким уровнем экономического развития также поспешили на помощь. Профессор Джиджиоглу отмечает: поддержка, оказываемая этими странами — это благодарность за общественную дипломатию и гуманитарную помощь, которую Турция в течение многих лет осуществляла через свои учреждения, такие как Красный Полумесяц, AFAD (Турецкое управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями) и TİKA (Турецкое агентство по сотрудничеству и координации).