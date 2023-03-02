Потребности выживших после землетрясения меняются по мере того, как они постепенно примиряются с реальностью своей новой жизни, пишет TRT World. Первоначальным приоритетом для них было получить средства для выживания и убежища. Теперь их внимание смещается в сторону вопросов гигиены, таких как доступ к личным предметам ухода, цитирует TRT представителя группы по оказанию помощи.

«Сейчас людям нужны кусачки для ногтей. Им нужна туалетная бумага, шампуни, мыло», — заявил директор Фонда «Человек и цивилизация» Мемду Кайиклик.

TRT World побеседовал с ним в Кахраманмараше — одной из наиболее сильно пострадавших провинций юга Турции. — «Они тоже хотят подстричься. Поэтому мы организовали работу около двадцати парикмахеров (в лагере помощи)».

В результате землетрясений, произошедших 6 февраля в 11 провинциях на юге Турции и в некоторых районах Сирии, погибло более 50 тыс. человек, а сотни тысяч человек были вынуждены искать убежища в палатках, установленных AFAD (Управлением по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями) и другими гуманитарными организациями.

Мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 сравняли с землей целые кварталы, разрушили семьи и закрыли предприятия.

Здания, которые все еще стоят в Кахраманмараше, эпицентре разрушительных толчков, походят на скелеты с разбитыми оконными стеклами, бетонными кучами и поломанной мебелью. Большинство из них непригодны для возвращения выживших — если только они не будут полностью восстановлены.

Турецкое правительство уже занимается выявлением уязвимых квартир, домов и коммерческих объектов, подчеркивает TRT. Процесс регистрации оставшихся в живых и их потребностей в будущем жилье уже начался.

Фонд «Человек и цивилизация», известный на турецком языке как Insan ve Medeniyet Vakfi, — один из девяти зарегистрированных при правительстве Турции. Он имеет право на получение финансовой помощи от руководства страны и ежедневно раздает продукты питания для более чем 80 тыс. человек в пострадавших от землетрясения районах.

Потребности выживших со временем изменились

«В первые дни они хотели только хлеба и воды. Многие пекарни в Кахраманмараше были либо снесены, либо сильно повреждены. Сейчас недостатка в еде нет, у нас есть чем накормить людей», — уточнил Кайиклик.

«Но самое главное, что выжившие не хотят чувствовать себя одинокими в эти критические времена», — добавил собеседник TRT World почти приглушенным голосом, взвешивая свои слова и несколько раз кивая, прежде чем заговорить.

Ночью 20 февраля еще одно землетрясение в провинции Хатай вызвало сотрясение почвы вплоть до Кахраманмараша, где в одной из школ находится региональный офис фонда. Подвесные потолки четырехэтажного здания затряслись, и многие матери с грудными младенцами и детьми выбежали на улицу.

«Не нужно паниковать. Теперь все в порядке. Землетрясение произошло в Хатае. Все будет хорошо, — объявил Кайиклик в мегафон и вернулся к работе.

В районе Гюзеляли, недалеко от аэропорта Аданы, сильно пострадавшей от землетрясения, несколько волонтеров сортируют груды пожертвованной обуви, курток и свитеров. Их ответы подтверждают слова Кайиклика.

«В первые несколько дней люди хотели такие вещи, как салфетки и обувь для своих детей. Сейчас мы не наблюдаем такой спешки», — сказал TRT World один из волонтеров в Гюзеляли.

Неправительственные организации (НПО) сыграли решающую роль в поддержке усилий Анкары по оказанию помощи в пострадавшем от стихийного бедствия регионе. По словам спасателей, для какой-либо одной отдельной организации справиться с последствиями было бы невозможно.

«Я никогда не видел такой катастрофы в таких масштабах. Это было апокалипсисом», — признался Кайиклик, участвовавший в течение многих лет в операциях по оказанию помощи в раздираемых войной Боснии, Кашмире и Сирии.

Власти быстро отреагировали на запросы НПО, и ряд проблем, связанных с наличием предметов первой необходимости, удалось урегулировать в течение короткого периода времени.

В Нурдагы, примерно в 50 км от Кахраманмараша, включили уличные фонари — лучи света отбрасывают призрачные тени на обломки разрушенных зданий и укрытий, возведенных AFAD рядом с руинами домов.

Почти каждый из двух десятков выживших после землетрясения из разных городов, опрошенных TRT World, рассказывал о проливном дожде, снеге и холоде, которые им пришлось пережить в то роковое утро 6 февраля. Но теперь, спустя две недели, гуманитарные работники отмечают: люди, похоже, избавились от немедленных опасений, связанных с холодной погодой, поскольку температура повысилась, и у них появилась теплая одежда.

Грузовики с гуманитарной помощью продолжают мчаться по автомагистралям, направляясь в такие районы, как Эльбистан, где находился эпицентр второго землетрясения 6 февраля.

«Мы благодарны всем — нашему государству, другим странам и общественным организациям за помощь в это трудное время. Да благословит их всех Аллах», — сказала в беседе с TRT World 29-летняя Серап.

Но, возможно, никакой помощи не хватит, чтобы залечить душевные раны, оставленные катастрофой. Серап, накануне вышедшая замуж, к счастью, не потеряла никого из членов своей семьи. Муж держал ее в крепких объятиях, пока стеклянная посуда, шкаф и все в их квартире тряслось и разбивалось. Их дверь заклинило, и в течение 20 мучительных минут они находились в ловушке, пока сосед не взломал дверь.

Они не могут вернуться в свою сильно поврежденную квартиру, где ранее планировали принимать семью и друзей на обед и ужин.

Ее самой большой ценностью был новый обеденный сервиз, который Серап получила в подарок на свадьбу. Она хотела подавать в нем еду своим гостям в их доме. Он был все еще упакован в коробку, когда произошло землетрясение. Теперь сервиз лежит сломанный где-то среди обломков. «Это так больно, что я даже не могу об этом говорить», — сказала Серап, утирая слезы.