Израильские протестующие подрались с полицией из-за жены Нетаньяху

Израильская полиция эвакуировала жену премьер-министра страны Сару Нетаньяху из салона красоты в Тель-Авиве, применив грубую силу против толпы протестующих. 1 марта состоялся общенациональный митинг против инициированной Биньямином Нетаньяху реформы судебной системы. После его участники направились к парикмахерской, где в тот момент находилась супруга главы правительства. #Израиль #ТельАвив #митинг #Нетаньяху #полиция