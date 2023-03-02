ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Израильские протестующие подрались с полицией из-за жены Нетаньяху
Израильская полиция эвакуировала жену премьер-министра страны Сару Нетаньяху из салона красоты в Тель-Авиве, применив грубую силу против толпы протестующих. 1 марта состоялся общенациональный митинг против инициированной Биньямином Нетаньяху реформы судебной системы. После его участники направились к парикмахерской, где в тот момент находилась супруга главы правительства. #Израиль #ТельАвив #митинг #Нетаньяху #полиция
сара / Others
2 марта 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us