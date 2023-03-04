ПОЛИТИКА
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Ученые изучают причины появления глубокой воронки в Конье
В провинции Конья ученые пытаются выяснить причину возникновения глубокой воронки. Специалисты не исключают, что ее появление может быть связано с двойным землетрясением на юго-востоке Турции. Провал диаметром 37 и глубиной 12 метров заметили через 20 дней после смертоносных подземных толчков. #trtнарусском #турция #землетрясение #Конья #воронка #тртнарусском #shorts #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes
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4 марта 2023 г.
Истории
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