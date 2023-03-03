Эксперты, посетившие пострадавшие от землетрясения провинции, заметили: повреждения, возникшие во время толчков, были связаны с местными грунтовыми условиями и структурными проблемами. Об этом в колонке для агентства «‎Анадолу»‎ пишет преподаватель кафедры гражданского строительства Технического университета Йылдыз д-р Пелин Озенер.

По ее оценке, в таких районах, как Хатай-Искендерун и Адыяман-Гёльбаши, эксперты выявили, что здания разрушились из-за разжижения почвы. Степень разрушения прямо зависела от применяемой системы фундамента, уточняет профессор.

Какие здания пострадали больше?

Как правило, повреждения отсутствуют или их мало в зданиях, расположенных на твердом грунте, а также при строительстве которых применялся расчет фундамента в соответствии с нормативными документами, отмечает Озенер.

С другой стороны, было замечено: в разрушившихся полностью строениях не соблюдались как принципы, указанные в положениях о сейсмоустойчивости, так и правила, которым необходимо следовать при строительстве гражданских построек, пишет автор «‎Анадолу»‎.

Благодаря детальным исследованиям, которые будут проведены после землетрясения, эксперты смогут детально выяснить, уделяли ли подрядчики внимание геодезическим исследованиям в процессе строительства. Однако в результате полевых исследований в местах землетрясений специалисты выявили, что многие здания были построены в районах с разжижаемыми грунтами. При этом строители не учли специфику грунта при заливке фундамента, а также расположение домов в зоне разломов.

Учитывали ли строители состояние грунта в регионе?

После посещения объектов в зоне бедствия эксперты заметили: многие здания, в которых не были учтены соответствующие критерии строительства на разных этажах, опрокинуты и завалились на бок, их конструкции чрезмерно осели, хотя структурных проблем ранее там выявлено не было.

Как пишет Озенер, для этих зданий не были проведены необходимые инженерные расчеты, изложенные в Турецком кодексе строительства в сейсмоопасных зонах. В процессе возведения не учитывалась связь между конструкцией и состоянием грунта. Однако в районах, где наблюдались такие результаты, также есть здания, которые не пострадали или были повреждены, но уцелели, и где обошлось без человеческих жертв, отмечает профессор.

По ее словам, эксперты выявили, что глубина фундамента — важнейший критерий, повышающий несущую способность конструкции — при строительстве не учитывалась. Большинство зданий в зоне трагедии не имели достаточной глубины фундамента. Озенер уточняет: в зоне бедствия фактически не было сооружений, построенных с учетом этих грунтовых условий, особенно в районах с разжижаемыми грунтами — это и вызвало столь разрушительные последствия землетрясения.

Фактически, взаимодействие или взаимосвязь конструкции и грунта, хорошо известное во всех видах строительных работ и исследований — это не новое явление. Оно определено в уже упомянутом строительном кодексе и в предыдущих сводах правил. Отношения «‎‎конструкция-земля» должны быть включены в инженерный проект уже на этапе согласования проекта строительства, подчеркивает профессор.

Что следует учитывать при проектировании здания?

Правила проектирования сейсмостойких зданий и необходимость учитывать состояние грунта прописаны в Турецком кодексе строительства в сейсмоопасных зонах. Поэтому соблюдение действующих правил и правильное инженерное обслуживание могут в значительной степени решить проблемы, уточняет профессор.

Она отмечает: при застройке пострадавших территорий необходимо в срочном порядке подготовить карты пригодности существующих поселений и карты микрозонирования на этих территориях, принимая во внимание местные грунтовые условия, указанные в строительном кодексе. Для местных грунтов характерны разжижение почвы и склонность к сдвигам во время землетрясений, поясняет автор «‎Анадолу»‎.

По ее словам, в сейсмоопасных районах следует обратить внимание на участки, где существует риск уплотнения грунта, возможность разжижения при землетрясении, опасность оползней и сдвигов. Карты микрозонирования, которые должны быть подготовлены муниципалитетами, будут учитывать эти риски и указывать подходящие жилые районы.

Эксперты, изучающие состояние построек в зоне бедствия, установили: здания, построенные согласно с нормативами и учитывающие местные грунтовые условия, пережили землетрясение с меньшими разрушениями, заключает профессор.

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