В районе Бесни пострадавшей от землетрясения провинции Адыяман бригады Управления социальных услуг ездят из деревни в деревню и оказывают психологическую поддержку детям и их родителям, пишет агентство «‎Анадолу»‎.

Группа психосоциальной поддержки, сформированная под руководством губернатора района Чанкыры Абдуллы Аяза, которому было поручено координировать работу в районе Бесни, перемещается из села в село и играет с детьми в различные игры.

Дети проводят часы за чтением книг в полевой библиотеке, специалисты центра дарят им раскраски. Команды также встречаются с семьями, проживающими в палаточных городках, установленных в селах, и работают над устранением психологических последствий землетрясения.

Мустафа Орхан, директор Центра социальных услуг Бесни, в беседе с «‎Анадолу»‎ пояснил: учреждение открылось в первый день после разрушительного землетрясения и начало оказывать психосоциальные услуги гражданам как в городах, так и в сельской местности.

Он отметил, что специалисты центра сформировали мобильные группы для работы в деревнях.

«Мы проводим психосоциальные мероприятия специально для маленьких детей. Играем с ними, дарим раскраски. Мы также проводим психосоциальные мероприятия для наших граждан старше 18 лет, которые пострадали от землетрясения», — уточнил Орхан.

«Они стараются смотреть на жизнь позитивно»

Собеседник «‎Анадолу»‎ также сообщил, что эксперты центра работают в деревнях по указанию губернатора Адыямана, чтобы «‎поднять моральный дух детей и наших граждан во время землетрясения»‎.

«‎Мы предоставляем мобильные социальные услуги для более чем 40 деревень. Мы также посетили 115 сел и провели различные исследования. Есть хорошие новости, некоторые люди признаются, что стараются позитивно смотреть на жизнь. Некоторые старосты деревень просят, чтобы мы к ним вернулись»‎, — подчеркнул Орхан.

Камбер Арас Демир, один из выживших после землетрясения в деревне Конуклу, в беседе с «‎Анадолу»‎ отметил, что жители села живут в палатках.

«К нам приходят братья и сестры, и мы играем вместе. Нам накрасили лицо, мы играли в игры с воздушными шарами. Было очень весело, спасибо всем», — рассказал Демир.

Другой выживший после разрушительных толчков житель села Ченгиз Ресул Каплан объяснил, что они были очень рады видеть специалистов центра.

«Сначала пришли старшие братья и раскрасили нам лица. Мы играли в игры, продавали масло, продавали мед, играли с платочками… Вы нас порадовали», — признался ребенок.

Как ранее сообщал TRT на русском, врачи фиксируют рост психологических расстройств в зоне землетрясения, в том числе, у детей, столкнувшихся с трагедией.

Эксперт по правам ребенка Эсин Коман в беседе с TRT уточнила, что малыши быстрее адаптируются к окружающей среде, чем взрослые. Но, добавляет она: землетрясение разрушило существующие сети социальной поддержки, и это сделало детей высокоуязвимыми для долгосрочных травм.

«Некоторые дети потеряли свои семьи. Теперь некому оказать им психологическую поддержку», — отметила Коман.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в начале февраля заявила, что выделит $43 млн для оказания помощи при травмах и реабилитации, в поставках основных лекарств, психологической и психосоциальной поддержки, а также для предоставления обычных медицинских услуг в Турции.

«Потребности огромны и растут с каждым часом. Около 26 млн человек в обеих странах (Турции и Сирии) нуждаются в гуманитарной помощи», — заявил директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге.