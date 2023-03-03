Сяфику Марди 29 лет, он только что закончил встречу с друзьями в Сингапуре. Группа собралась, чтобы обсудить доставку продуктовых наборов для жителей Турции и успеть до начала Рамадана, пишет агентство «‎Анадолу»‎. В этом году священный для мусульман месяц наступает 22 марта.

«Но этот проект (доставка помощи) на короткий срок. В ближайшие дни мы будем работать над оформлением долгосрочных пожертвований, чтобы стать частью восстановления Турции», — заявил Марди в беседе с агентством.

Выпускник Университета Аданы, Марди впервые приехал в Турцию на учебу в 2013 году. Житель Сингапура изучал исламское богословие, а также искусство и историю и в прошлом году получил диплом выпускника. Марди — стипендиат Türkiye Scholarships. Это финансируемая правительством Турции стипендиальная программа в сфере высшего образования. Ее проводит Управление по делам турок за рубежом и связанных с ними общин Турции (YTB).

Сейчас Марди, вернувшийся после учебы в Сингапур, занимается волонтерской работой и организует доставку гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

«В рамках проекта местной сингапурской организации Be Kind Project мы собрали более $20 тыс. всего за одну неделю, и это не считая другие необходимые вещи, включая еду и одежду», — пояснил Марди. — «Сейчас мы работаем над долгосрочным проектом, например, в области образования и социального строительства. Пришло мое время отплатить Турции за доброту. Это благодарность, которую я возвращаю турецкому обществу».

Турция предоставляет иностранным стипендиатам необходимое финансирование и все условия для проживания. Программа включает разные ступени образования: от средней школы до постдокторских степеней.

Многие иностранцы, обучающиеся в турецких вузах, — стипендиаты YTB. Сейчас в Турции обучается более 170 тыс. иностранных студентов, уточняет «‎Анадолу»‎.

Вскоре после того, как 6 февраля на юге Турции произошло двойное землетрясение, многие иностранные студенты приняли участие в поисково-спасательных операциях и начали оказывать помощь.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 поразили 11 южных и юго-восточных провинций Турции: Хатай, Газиантеп, Кахраманмараш, Адыяман, Малатья, Адана, Диярбакыр, Килис, Османие, Шанлыурфа и Элязыг. Около 13,5 миллионов человек пострадали от разрушительных толчков.

Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) уточнило, что за землетрясениями 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше последовало 9136 подземных толчков.

«Не могу не помочь пострадавшим»

27-летний Шерхан Упахм Абас из Анкары присоединился к группе студентов из государств Юго-Восточной Азии, чтобы помочь жителям пострадавшего от землетрясения региона. В группу помимо Абаса вошли также учащиеся из Малайзии, Индонезии, а также представители рохинджа. Сам Абас — уроженец Бангсаморо, южного автономного региона Филиппин с преобладающим мусульманским населением.

Группа направилась в Хатай, Кахраманмараш и Газиантеп.

«Всякий раз, когда мы испытываем нужду, Турция всегда рядом с нами», — заявил Абас. Он получает магистерскую степень по информационным системам в Университете Гази в Анкаре.

«Дело не только в религии. Мы братья, мы должны помогать друг другу», — подчеркнул он, вспоминая «печальную картину» из эпицентра землетрясений в Турции.

«Я не думаю, что кто-то способен пройти мимо и не оказать помощь пострадавшим от землетрясения людям», — отметил Абас.

Под руководством Йылмаза Балчина из турецкого Международного молодежного форума группа студентов раздавала одеяла, продуктовые наборы, обувь, солнечные панели и куртки пострадавшим от землетрясения, уточняет «‎Анадолу»‎.

«Турция предоставила нам образование, которое очень важно для моего сообщества»

31-летний Аунг Наинг Шве не видел свою семью, ставшую жертвой преследования рохинджа в Мьянме, с тех пор как приземлился в Турции в 2018 году. Сейчас Шве получает докторскую степень в Анкарском университете. В беседе с «‎Анадолу» он заявил, что помогал ‎пострадавшим от землетрясения людям как психолог.

«Я посещал лагеря и разговаривал с пострадавшими от землетрясения людьми, которым требовалась психосоциальная поддержка», — отметил Шве, проработавший до этого четыре года консультантом-психологом.

«Турция поддерживает людей во всем мире, особенно нашу общину рохинджа, во всех аспектах, будь то медицина или образование», — сказал Шве. Он вспомнил поддержку, которую его общине, проживающей в Бангладеш, оказала Турция — в частности, Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA), Государственная организация по оказанию помощи в целях развития и AFAD.

«Эта поддержка очень помогла нашей общине», — сказал Шве. — «Предоставление нам образования многое значит для такого сообщества, как наше».

Шве также стипендиат программы YTB. По его словам, пострадавшие от землетрясения люди нуждаются в психосоциальной поддержке, потому что некоторые потеряли родителей, дом и имущество.

«Это гнетущее событие, и нам нужно вытеснить эту травму из их сознания», — пояснил собеседник «‎Анадолу»‎.

«Пусть и небольшими взносами, мы хотим помочь турецкому народу»

Мусаиб Афзал, инфлюенсер, имеющий большую аудиторию в социальных сетях, недавно закончил обучение в Турции по программе YTB и вернулся домой в индийский Кашмир.

Афзал занимается организацией и доставкой помощи отдельным лицам в пострадавших районах Турции. В беседе с «‎Анадолу»‎ он вспоминает эмоциональный инцидент, произошедший с ним в Шринагаре, столице Кашмира.

«Продавец сказал, что у него недостаточно денег, чтобы передать (для пострадавших в Турции). Это все, что у меня есть: детские шапочки. Пожалуйста, пришлите их скорее в Турцию», — цитирует Афзал слова продавца.

«Мы, люди, хотим быть с турецким народом (в трудные времена), пусть и с небольшим вкладом», — сказал Афзал. Он привлек тысячи подписчиков в соцсетях благодаря своему цифровому контенту. Житель Кашмира рассказывает об образовательных, культурных и других возможностях, предоставляемых в Турции.

Выпускник факультета исламских наук Университета Реджепа Тайипа Эрдогана, Афзал вспоминает времена, когда он работал волонтером в различных студенческих объединениях и организациях гражданского общества в черноморской турецкой провинции Ризе. По его словам, работа с местными организациями гражданского общества и студенческими группами помогла ему лучше понять турецкую культуру.

«Это помогло мне наладить глубокое общение с местными турками и увидеть их любовь к мусульманам из других частей мира. Они всегда рядом с нами, в любой точке мира», — уточнил Афзал, имея в виду гуманитарные организации Турции, включая Фонд гуманитарной помощи (İHH).

В Кашмире он помог людям и организациям, желающим направить помощь Турции, связаться с турецким посольством в Нью-Дели, столице Индии.

«Многие люди присылали поддержку натурой и наличными», — отметил житель Кашмира. — «Я ясно вижу, как люди признают мои усилия в соцсетях, где я стал мостом, объединяющим людей, которые помимо других проблем сталкиваются с проблемой языкового барьера. Это помогло нам здесь, в Кашмире, организовать операции для сбора помощи Турции после землетрясения».

Иракские студенты вносят свой вклад

Амджад Ясир возглавил группу иностранных студентов из Ирака, вызвавшихся поехать добровольцами в пострадавшие от разрушительных толчков провинции Кахраманмараш и Хатай.

«Мы создали в Турции общую иракскую студенческую организацию для оказания помощи пострадавшим от землетрясения», — отметил Ясир в беседе с «‎Анадолу»‎.

По его словам, в группе примерно 50 студентов, они работают в координации с организациями, «которые присылают нам материалы и помогают собирать средства».

«Мы поехали в Кахраманмараш и Хатай, чтобы раздать гуманитарную помощь. Иракские студенты передали крупную сумму денежных пожертвований Турецкому Красному Полумесяцу, а также AFAD и оказали помощь более чем 1 тыс. семей», — уточнил Ясир. По его словам, гуманитарную работу группы координирует находящийся в Стамбуле молодежный совет Союза неправительственных организаций исламского мира.

Группа студентов из Ирака также закупила около 1 тыс. палаток, которые раздадут пострадавшим от землетрясения в Кахраманмараше.

Айоделе Акин-Адаму изучает проектирование зданий в Университете Докуз Эйлюль в Измире. Он присоединился к группе волонтеров, чтобы помочь с упаковкой и доставкой продуктов питания в провинции Килис. По его словам, поездка в регион помогла ему «из первых рук понять последствия землетрясения».

Айоделе, уроженец Нигерии, — также стипендиат YTB, уточняет «‎Анадолу»‎.

«Я поехал из Измира в Килис, потому что хотел помочь людям, пострадавшим от землетрясения, любыми возможными способами», — рассказал студент.

Вместе со своим другом Ризваном он присоединился к базирующемуся в Стамбуле фонду İHH — в его ведении один из крупнейших центров помощи в провинции, расположенный недалеко от границы с Сирией.

По оценке Айоделе, опыт работы с İHH позволил иностранным студентам «увидеть, как работает фонд, как они готовят еду, предоставляют временное убежище, одежду и другие предметы первой необходимости» людям, пострадавшим от землетрясения.