В Газиантепе спустя 25 дней из-под завалов спасли овец

В Газиантепе сотрудники муниципального управления сельского и лесного хозяйства вытащили из-под завалов обрушившегося здания 5 овец. Животные провели там 25 дней.6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение, которое унесло жизни больше 45 тыс. человек. Всего от бедствия пострадали 13,5 млн жителей 11 турецких провинций. #trtнарусском #турция #землетрясение #газиантеп #овцы #бараны #спасение #безкомментариев #тртнарусском #shorts #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes