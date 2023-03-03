ПОЛИТИКА
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В Газиантепе спустя 25 дней из-под завалов спасли овец
В Газиантепе сотрудники муниципального управления сельского и лесного хозяйства вытащили из-под завалов обрушившегося здания 5 овец. Животные провели там 25 дней.6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение, которое унесло жизни больше 45 тыс. человек. Всего от бедствия пострадали 13,5 млн жителей 11 турецких провинций. #trtнарусском #турция #землетрясение #газиантеп #овцы #бараны #спасение #безкомментариев #тртнарусском #shorts #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes
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3 марта 2023 г.
Истории
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