ПОЛИТИКА
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Восточное побережье ОАЭ затопило и засыпало градом
Сильные ливни и крупный град, размером с мячик для гольфа, обрушились на восточное побережье Объединенных Арабских Эмиратов, преимущественно на Фуджейру и Корфаккан. Власти этих городов предупредили о 2-дневной опасности затопления. Запрещено посещение каньонов и расщелин, где есть вероятность схода селевого потока. Население просят без крайней нужды не выходить из дому. #trtнарусском #оаэ #град #ливень #потоп #непогода #shorts #тртнарусском #фуджейра #trtrussian #трт #новости #корфакан
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3 марта 2023 г.
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