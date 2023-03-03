Восточное побережье ОАЭ затопило и засыпало градом

Сильные ливни и крупный град, размером с мячик для гольфа, обрушились на восточное побережье Объединенных Арабских Эмиратов, преимущественно на Фуджейру и Корфаккан. Власти этих городов предупредили о 2-дневной опасности затопления. Запрещено посещение каньонов и расщелин, где есть вероятность схода селевого потока. Население просят без крайней нужды не выходить из дому. #trtнарусском #оаэ #град #ливень #потоп #непогода #shorts #тртнарусском #фуджейра #trtrussian #трт #новости #корфакан