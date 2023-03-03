2 марта в аргентинском Росарио двое вооруженных мужчин на мотоциклах обстреляли супермаркет, принадлежащий семье Антонеллы Рокуццо, супруги Лионеля Месси. Об этом сообщает TRT World со ссылкой на заявление муниципалитета провинции Санта-Фе.

По данным местной полиции, мужчины подъехали рано утром к супермаркету Unico на мотоцикле и произвели не менее 12 выстрелов. Злоумышленники также оставили на двери магазина написанное от руки послание с угрозами 35-летнему Месси, капитану сборной Аргентины, семикратному обладателю титула «‎игрок года»‎.

«Месси, мы ждем тебя, (Пабло) Явкин (мэр) тоже наркоторговец, он не собирается заботиться о тебе», — говорится в послании.

Градоначальник Явкин также посетил обстрелянный супермаркет и раскритиковал федеральные власти за их «‎неспособность обуздать всплеск насилия»‎, связанного с наркотиками, в Росарио. Город расположен примерно в 300 км к северо-западу от столицы Аргентины Буэнос-Айреса.

Месси, которого многие считают величайшим футболистом всех времен, особо почитают в Аргентине: в декабре 2022 года игрок привел национальную сборную к первой за 36 лет победе на Чемпионате мира в Катаре.

В настоящее время футболист играет за «Пари Сен-Жермен» и проводит большую часть времени за границей, хотя он часто посещает Росарио, где у него есть дом в пригороде Фунес.

«Мафиозный терроризм»

Прокурор Росарио Федерико Ребола заявил, что власти просматривают записи с камер наблюдения и что расследование носит «предварительный характер». По его словам, родственники Месси впервые получили такую угрозу.

Селия Арена, министр юстиции провинции Санта-Фе, где находится Росарио, заявила, что это нападение равносильно «терроризму» со стороны «мафиозной» группы. Она уточнила: этот обстрел супермаркета был призван запугать более широкие слои населения.

«Цель состоит в том, чтобы сознательно вызвать ужас среди населения и обескуражить тех из нас, кто борется с преступным насилием, зная, что это будет событием глобального значения», — написала Арена в соцсетях.

Явкин, левоцентристский политик, противостоящий правящей перонистской коалиции, подозревает, что за нападением могут стоять как преступные группировки, так и сотрудники федеральной службы безопасности Аргентины.

«Я сомневаюсь во всех, даже в тех, кто должен нас защищать», — заявил мэр в интервью местной радиостанции.

По его словам, за последние пару недель у него были «очень серьезные дискуссии» с сотрудниками федеральных сил безопасности. Он требовал, чтобы они расправились с преступностью в городе.