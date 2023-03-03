ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Турции началось строительство домов для пострадавших от землетрясений
В городах Афшин и Пазарджик провинции Кахраманмараш начались подготовительные работы на участках, где планируется построить дома для пострадавших от серии землетрясений. Новое жилье в зоне бедствия будет возведено Управлением жилищного строительства Турции (TOKİ). В Пазарджике планируется сдать 839, а в Афшине 501 дом. #trtнарусском #турция #афшин #пазарджик #кахраманмараш #дом #дома #строительство #жилье #землетрясение #тртнарусском #shorts #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes
trtrussian / Others
3 марта 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us