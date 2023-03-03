В Турции началось строительство домов для пострадавших от землетрясений

В городах Афшин и Пазарджик провинции Кахраманмараш начались подготовительные работы на участках, где планируется построить дома для пострадавших от серии землетрясений. Новое жилье в зоне бедствия будет возведено Управлением жилищного строительства Турции (TOKİ). В Пазарджике планируется сдать 839, а в Афшине 501 дом. #trtнарусском #турция #афшин #пазарджик #кахраманмараш #дом #дома #строительство #жилье #землетрясение #тртнарусском #shorts #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes