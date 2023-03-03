ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Окрестности Бахмута массово покидают мирные жители
Жители сёл рядом с Бахмутом стали активно покидать свои дома после массированного обстрела в четверг. ВСУ успешно отражают попытки окружения города ВС РФ уже полгода. На фоне очередных атак к западу от Бахмута украинские военные начали рыть новые траншеи и возводить очередную линию обороны. #украина #бахмут #война #россия #эвакуация #мирныежители #всу #рф #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian
Окрестности Бахмута массово покидают мирные жители / Others
3 марта 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us