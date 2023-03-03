Окрестности Бахмута массово покидают мирные жители

Жители сёл рядом с Бахмутом стали активно покидать свои дома после массированного обстрела в четверг. ВСУ успешно отражают попытки окружения города ВС РФ уже полгода. На фоне очередных атак к западу от Бахмута украинские военные начали рыть новые траншеи и возводить очередную линию обороны. #украина #бахмут #война #россия #эвакуация #мирныежители #всу #рф #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian