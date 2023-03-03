3 марта 2023 г.
ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Жандармы пекут и бесплатно раздают хлеб пострадавшим от землетрясения
Спецназовцы из Управления жандармерии турецкой провинции Сивас ежедневно собственноручно готовят и бесплатно раздают хлеб пострадавшим от землетрясения 6 февраля в районе Доганшехир, провинции Малатья. За свежей выпечкой каждый день приходят тысячи людей. #trtнарусском #турция #землетрясение #малатья #доганшехир #сивас #жандармы #спецназ #помощь #хлеб #пострадавшие #информер #тртнарусском #shorts #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes
trtrussian / Others
Истории