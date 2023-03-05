ПОЛИТИКА
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Метровые снежные туннели в Калифорнии
Губернатор Калифорнии объявил чрезвычайное положение в 13-ти округах. Очевидцы снимают на видео огромные снежные заносы. По сообщению национальной метеорологической службы, сильный снегопад будет продолжаться до понедельника. В Лос-Анджелесе объявили первое предупреждение о метели с 1989 года. #trtнарусском #калифорния #лосанджелес #снежныетуннели #туннель #чрезвычайноеположение #чп #снегопад #метель #тртнарусском #trtrussian #трт #shorts
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5 марта 2023 г.
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