Метровые снежные туннели в Калифорнии

Губернатор Калифорнии объявил чрезвычайное положение в 13-ти округах. Очевидцы снимают на видео огромные снежные заносы. По сообщению национальной метеорологической службы, сильный снегопад будет продолжаться до понедельника. В Лос-Анджелесе объявили первое предупреждение о метели с 1989 года. #trtнарусском #калифорния #лосанджелес #снежныетуннели #туннель #чрезвычайноеположение #чп #снегопад #метель #тртнарусском #trtrussian #трт #shorts