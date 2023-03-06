Турция предоставила временные убежища почти 1,6 млн человек, пострадавших в результате разрушительных землетрясений, сообщает агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на заявление Турецкого управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD).

«Временным жильем обеспечены 1,59 млн граждан в зоне бедствия и 329,6 тыс. граждан в других провинциях», — говорится в заявлении ведомства.

По данным AFAD, всего в зоне землетрясения на юге Турции было развернуто 332 палаточных городка и 360 тыс. палаток.

«В пострадавших от землетрясения провинциях создается 189 контейнерных городов. Продолжаются работы по инфраструктуре и монтажу запланированных 90,9 тыс. контейнеров», — уточнили в управлении.

В настоящее время в регионе работают 228,5 тыс. сотрудников AFAD, в том числе 4,6 тыс. специалистов поисково-спасательных служб. Также в зоне бедствия задействованы 18 тыс. единиц строительной техники, 75 самолетов, 108 вертолетов.

В зоне землетрясения также установили 2284 дополнительных душевых и 5 тыс. туалетов.

Турецкий Красный Полумесяц, AFAD, Минобороны Турции, Главное командование жандармерии и неправительственные организации страны развернули в пострадавшем регионе полевые кухни. В зоне бедствия выдано 97,5 млн горячих обедов, 13 млн порций супа, 15 млн продуктовых наборов, пишет «‎Анадолу»‎.

Выплаты на поддержку домохозяйств в размере 10 тыс. лир получили более 1 млн семей, переживших землетрясение.

Начали оперативное строительство

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу 2 марта заявил, что власти страны планируют уже в марте довести число временных жилых помещений — контейнерных и других сборных домов — до значительного уровня, чтобы разместить всех граждан в зоне землетрясения.

Караисмаилоглу отметил: его ведомство работает над перемещением граждан из палаток в контейнерные городки, другие сборные и временные жилые здания.

Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мурат Курум, в свою очередь, уточнил: власти страны «‎‎оперативно начали строительство в районах, где завершены наземные исследования и микрорайонирование и которые подходят для жилищного строительства‎»‎.

Управление массового жилищного строительства Турции (TOKİ) уже начало работы по подготовке фундамента для 839 домов в районе Кахраманмараш-Пазарджик и 501 дома в Афшине, подчеркнул Курум.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 поразили 11 провинций юга Турции, среди них: Адана, Адияман, Диярбакыр, Кахраманмараш, Элязыг, Хатай, Газиантеп, Килис, Малатья, Османие и Шанлыурфа. В Турции более 13 млн человек пострадали от разрушительных подземных толчков. Свыше 45 тыс. погибли.