Группа ученых Института морских наук и технологий университета Докуз Эйлюль (DEU) выявила множество новых разломов в районе Фоча-Карабурун, внешней части Измирского залива. Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на заявление DEU.

По данным издания, группа из 12 ученых проводила сейсмические исследования на корабле Piri Reis, поддерживаемом TÜBİTAK. В течение недели эксперты собирали данные о состоянии морского дна в районе Измира. Команда собрала информацию о сейсмической активности на площади около 1 тыс. км, заявил преподаватель Института морских наук и технологий DEU Дерман Дондурур.

«Мы знаем немного о мелководной структуре и состоянии разломов внешней части Измирского залива, но мы мало знали о его глубоководных частях. Нас удивило, что количество и плотность расположения активных разломов там действительно высоки. В результате этого исследования мы выявили большое количество новых разломов», — пояснил профессор.

По его словам, на основе собранных данных исследователи DEU будут уточнять размер разломов и степень их сейсмической активности, а также то, влияют ли они на морское дно. Дондурур также подчеркнул, что уже начал картографировать разломы.

Профессор отметил: цель команды ученых — исследовать риск возникновения стихийных бедствий в районе города Измира и его окрестностях. Эксперт напомнил: в прошлом в районе Измира было много разрушительных подземных толчков. Землетрясения в Фоче в 1739 году и Измире в 1688 году, в частности, нанесли большой ущерб.