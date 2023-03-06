В Турции создали национальную систему реагирования на чрезвычайные ситуации. Модель внедряется не только в пострадавших от землетрясения регионах, но по всей стране. Об этом агентству «‎Анадолу»‎ заявил гендиректор департамента AFAD по землетрясениям и снижению рисков Орхан Татар.

Модель получила название «Национальный щит Турции от рисков». Ее цель — повысить готовность сел и городов Турции к стихийным бедствиям: землетрясениям, наводнениям, сходу оползней, засухе и пожарам. Первая встреча для обсуждения программы прошла в стамбульском дворце Долмабахче 3 марта.

Татар подчеркнул: в ведомстве ожидают вклада в процесс от каждого гражданина Турции, модель имеет критическое значение для страны.

«На самом деле речь идет о мобилизации национальных ресурсов. Конструктивный вклад в процесс необходимо внести всем слоям населения, компетентным органам, представителям научных кругов и экспертам. Это действительно очень важная структура, которая крайне важна для повышения устойчивости наших городов к бедствиям. Каждому следует поделиться знаниями, видением, опытом и внести правильный, конструктивный вклад в процесс», — уточнил представитель AFAD.

При этом он отметил: необходимо в короткие сроки повысить сейсмоустойчивость не только пострадавших в результате землетрясений регионов страны, но и других районов в зоне риска.

По его словам, Стамбул и Измир — города, которые имеют собственную специфику уровня рисков, которую предстоит учесть.

До сегодняшнего дня проделано много работы для снижения рисков в случае возможных стихийных бедствий, но многое еще предстоит проделать, констатировал Татар.

При этом он уточнил: в Центре мониторинга и оценки землетрясений AFAD фиксируют толчки в Турции и 13 странах вокруг. 26 специалистов центра мониторят сейсмоактивность региона круглые сутки. Сюда поступают данные с 1145 сейсмических станций в стране, пояснил представитель AFAD. В различных регионах Турции, в основном в окрестностях Мраморного моря, установлены глубинные сейсмические приборы.

6 февраля на юго-востоке Турции произошли два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Эпицентр подземных толчков располагался в провинции Кахраманмараш. Число погибших в Турции превысило 45 тыс. человек. Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах: Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.