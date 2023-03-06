После окончания холодной войны в Европе в основном считали, что эра глобальных или, по крайней мере, региональных войн закончилась — это заставило многие европейские государства снизить расходы на приоритетную прежде сферу обороны и вместо этого сосредоточиться на строительстве гражданской инфраструктуры.

Но по мере обострения конфликта РФ и Украины — когда сразу несколько стран НАТО поставляют Киеву танки и другие системы вооружений — возникают опасения, что возможен более широкий ответный удар со стороны России и расширение конфликта. В результате многие европейские правительства в срочном порядке сдувают пыль со своих ржавых военных машин — но только для того, чтобы обнаружить: им не хватает обуви, припасов и рабочей силы.

ФРГ отстает в своих приготовлениях. Немецкие СМИ, политики и военачальники озвучивают опасения, что в случае расширения украинского конфликта Германии может не хватить стратегического оружия, вооружений и боеприпасов.

Столкнувшись с давлением со всех сторон, канцлер Германии Олаф Шольц в июне 2022 года объявил о создании специального фонда в размере $106 млрд для модернизации вооруженных сил страны, назвав его Zeitenwende — поворотным моментом в вооруженных силах и политике безопасности страны после Второй мировой войны.

Zeitenwende Шольца попал под сильное давление после того, как недавние сообщения в СМИ показали неготовность Германии к войне.

Без пуль, без танков, без оружия

В октябре 2022 года издание Business Insider со ссылкой на неназванные источники сообщило: текущих боеприпасов ФРГ хватит только на два дня войны, подробности боевой готовности немецкой армии погрязли в секретности. Если сообщение СМИ окажется правдой, то это будет значить, что Германия не соответствует требованиям НАТО. Нормативы альянса подразумевают наличие боеприпасов как минимум на 30 дней военных действий. Чтобы компенсировать дефицит, ФРГ необходимо инвестировать от $21 млрд до $31 млрд в эту сферу.

Когда министр обороны Германии запросил дополнительные $10,6 млрд для увеличения военного бюджета, ему сказали: казначейство может предоставить только дополнительные $3,19 млрд.

Кроме того, есть «проблемные танки», как их прозвали: в декабре 2022 года появились сообщения о том, что основные БМП немецкой пехоты Puma имеют серьезные эксплуатационные проблемы.

Каждая машина стоимостью $18 млн разрабатывалась более 10 лет. История ее разработки и внедрения была омрачена рядом технических проблем — у БМП протекал люк, обзор для водителя оказался ограниченным. У боевой машины также были проблемы с электроникой. Технические и функциональные проблемы Puma вызывают серьезную тревогу, поскольку предполагается, что эти БМП будут включены в состав Объединенной оперативной группы повышенной готовности НАТО в конце 2023 года.

Во время прошлогодних учений альянса ни одна из развернутых 18 боевых машин пехоты Puma не смогла завершить учения в боевой форме.

Беспорядочное состояние дел бундесвера давно известно в военных кругах. Истории о неисправных танках и вертолетах, винтовках, которые выходят из строя в жаркую погоду, и солдатах, вынужденных тренироваться на морозе без термобелья, годами отодвигались на второй план.

Многие проблемы немецких военных связаны не только с отсутствием финансирования, но и с ненужными бюрократическими препонами при закупках и плохим планированием. Дефицит термобелья связан с последним.

В 2015 году немецкая телекомпания со ссылкой на конфиденциальный военный репортаж сообщила, что немецкие солдаты пытались скрыть нехватку оружия во время учений НАТО в 2014 году. Военнослужащие заменили крупнокалиберные пулеметы метлами: выкрасили деревянные палки в черный цвет и закрепили их на бронетехнике.

Все это показывает: война в Украине пролила свет на критическую неподготовленность немецких вооруженных сил.

Отсутствие связи

Шокирует мысль о том, что немецкие военачальники должны были лично просить о дополнительном финансировании.

Генерал-лейтенант Альфонс Маис ранее заявил, что «армия, которую я должен возглавить, фактически голая».

Помимо этого среди немецких военных существует глубокая разобщенность. В то время как $106 млрд Шольца предназначены для модернизации вооруженных сил, есть сообщения о том, что до сих пор не было сделано никаких закупок. Есть сообщения, что программа погрязла в бюрократических проволочках. Закупки вооружений должны соответствовать правилам ЕС о тендерах, а также политическим решениям, которые часто представляют собой очень утомительную бюрократическую волокиту.

Все это происходит в момент, когда среди населения ФРГ нарастает паника, поскольку власти страны все еще не восполнили собственные запасы вооружений, большую часть которых Германия поставила в Украину.

В СМИ постоянно звучат голоса экспертов аналитических центров и бывших генералов, призывающих правительство и бюрократов ускорить дело.

Если правовая база и бюрократические процедуры будут упрощены, закупка оружия может ускориться.

Но трехсторонняя коалиция Шольца дает трещину из-за постоянно расширяющихся линий разлома. Оговорка главы МИД ФРГ о том, что Германия находится в состоянии войны с Россией, не понравилась некоторым слоям населения страны, где быстро набирает обороты антиукраинский военный нарратив.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются немецкие вооруженные силы, — это нехватка мужчин боеспособного возраста. Бундесвер насчитывает около 183 тыс. человек при населении ФРГ более 84 млн человек.

Вновь звучат призывы вернуть обязательную воинскую повинность, но для стареющего населения Германии это будет проблемой. Кроме того, с тех пор как в 2011 году был отменен обязательный призыв на военную службу, немецкая молодежь предпочла другие профессиональные направления.

Министр обороны Писториус недавно посетовал на это: «были времена, когда за каждым вторым кухонным столом страны сидел призывник, а это означало, что всегда существовала связь с гражданским обществом в целом».

Страх перед войной с Россией — главная тема для разговоров в немецких гостиных. Если конфликт между Украиной и РФ перерастет в региональную войну, Германия окажется в очень затруднительном положении.