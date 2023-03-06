ПОЛИТИКА
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Полиция применила слезоточивый газ против участников многотысячного митинга в Греции
По меньшей мере семь полицейских пострадали в воскресенье в ходе стычек в центре Афин. По данным МВД, во время протеста в связи с катастрофой пассажирского поезда у города Лариса более 200 человек забросали правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Пять демонстрантов арестованы. Тем временем профсоюз работников железных дорог Греции объявил о проведении в понедельник новой 24-часовой забастовки. Все железнодорожное сообщение в стране приостановлено с 1 марта. В катастрофе пассажирского поезда погибли по меньшей мере 57 человек и десятки ранены. #trtнарусском #греция #афины #митинг #протест #катастрофа #поезд #тртнарусском #trtrussian
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6 марта 2023 г.
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