Пожар лишил временного жилья 12 тыс. рохинья

Более 2 тыс. палаток сгорели в лагере для беженцев в районе Кокс-Базар на южной границе Бангладеш. До сих пор неизвестны причины возгорания, в результате которого около 12 тыс. рохинья остались под открытым небом.Более 1,2 млн мусульман-рохинья бежали в соседний Бангладеш из-за притеснений на родине в Мьянме, где большинство населения составляют буддисты. #trtнарусском #бангладеш #рохинья #пожар #коксбазар #лагерьбеженцев #мусульмане #мьянма #беженцы #безкомментариев #тртнарусском #trtrussian #трт #новости #shorts