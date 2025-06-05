Трое потомков молокан, изгнанных в Анатолию в эпоху Российской Империи, прибыли в турецкую провинцию Карс из США и Австралии, чтобы восстановить связь с местами, где жили их предки, и наладить контакты с другими молоканскими общинами по всему миру.

Историк Андрей Коновалов, живущий в США, вместе с Василием Кобзевым и Джерри Богдановым посетили кладбище, культурный центр и другие ключевые объекты, связанные с наследием молокан. В поездке их сопровождал руководитель местной ассоциации культуры и искусства Ведат Акчайоз.

Молокане, как и духоборы, были высланы из России в конце XIX века за отказ брать в руки оружие во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Многие переселились на Кавказ и в восточную Анатолию, в том числе в регион Карса. Несмотря на годы изгнания, они сохранили традиции, основанные на пацифизме и общинной жизни.

К началу XX века большая часть молокан и духоборов покинула Турцию, перебравшись в Канаду и США. «Наша задача — восстановить связь между молоканами в разных странах», — объяснил Коновалов. По словам Акчайоза, целью является создание онлайн-платформы, объединяющей молоканские общины в США, России, Азербайджане, Армении и Грузии.

Акчайоз подчеркнул, что молокане — «миролюбивая община, отказавшаяся от насилия», и именно такие ценности особенно актуальны в сегодняшнем мире, полном конфликтов и войн. Он также сообщил о планах превратить культурный центр в Карсе в полноценный музей, посвященный истории и наследию исторической общины.