Два украинских пилота тренируются в США на истребителях, в том числе на F-16. Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на высокопоставленного американского военного чиновника.

«Два украинских пилота в настоящее время находятся в Тусоне (штат Аризона — ред.) на ознакомительном мероприятии. Это обычная деятельность в рамках нашего военного диалога с Украиной», — уточнил чиновник на условиях анонимности.

По его словам, программа позволит «оказать более действенную помощь украинским пилотам в повышении эффективности и развитии своих возможностей».

Собеседник «‎Анадолу»‎ пояснил: в рамках визита украинские пилоты не будут совершать полеты, тренировки будут проходить на симуляторах.

«Это мероприятие аналогично тем, которые мы проводили с другими странами в рамках программы EUCOM», — отметил чиновник.

Он добавил: пока военное руководство не планирует приглашать для обучения больше украинских пилотов помимо тех двух, которые сейчас находятся в Тусоне. «‎‎Но мы не закрываем дверь для будущих возможностей», — подчеркнул военный представитель.

Чиновник уточнил: дополнительной информации о том, поставят ли США истребители F-16 Киеву, пока нет.

После того, как в начале февраля страны ЕС и США гарантировали отправку боевых танков в Украину, президент страны Владимир Зеленский попросил Запад предоставить истребители для защиты украинского воздушного пространства.