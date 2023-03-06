В начале 2016 года, через несколько месяцев после того, как Джастин Трюдо впервые был избран премьер-министром Канады, два китайских бизнесмена, предположительно связанных с Коммунистической партией Китая (КПК), сделали «пожертвование» в размере $1 млн в фонд имени его отца — бывшего премьера Пьера Эллиота Трюдо. Об этом пишет TRT World.

Правительство Трюдо вновь подвергло преследованию пожертвование бизнесменов на фоне сообщений СМИ о вмешательстве КПК в канадские выборы в 2019 и 2021 годах. По данным ряда изданий, Пекин вмешался, чтобы обеспечить переизбрание Трюдо и его Либеральной партии — она считается более мягкой по отношению к Китаю, чем конкурирующая Консервативная партия.

Все это привело к тому, что кабинет Трюдо столкнулся с растущим давлением оппозиционных партий, требующих расследовать предполагаемое вмешательство Китая в выборы. Даже законодатели от Новой демократической партии — которые поддерживают правительство меньшинства Трюдо — выступили за‎ то, чтобы тщательно расследовать действия Пекина в стране.

«Мы хотим точно знать, что делало авторитарное правительство Китая и знали ли политические партии об этих действиях или нет», — заявил лидер Консервативной партии Пьер Пуаливр.

Трюдо признал попытки КНР вмешаться в политическую систему Канады, но отказался от проведению публичного расследования, поскольку, по его словам, действия Пекина не повлияли на выборы.

В свою очередь, посольство Китая в Оттаве опровергло любое участие во внутренней политике Канады.

Дымящиеся пушки

Канадская служба безопасности и разведки (CSIS) пояснила, что Пекин через посредников осуществлял платежи кандидатам, связанным с Коммунистической партией Китая (КПК), а также внедрил агентов в кабинет премьер-министра с целью повлиять на политику правительства и подкупил коррумпированных чиновников. Это нужно Пекину, чтобы получить рычаги влияния на администрацию и проводить агрессивные кампании по устранению настроенных против Китая канадских политиков, заявили в CSIS.

Правительство Канады 1 марта опубликовало доклад об итогах выборов 2021 года. В нем сделан вывод об отсутствии доказательств того, что Китай вкладывал деньги в выборы.

«Канада не обнаружила иностранного вмешательства, которое угрожало бы возможности страны провести свободные и честные выборы», — говорится в докладе, который подготовил Морис Розенберг, президент и генеральный директор Фонда Трюдо.

Консерваторы обвинили Розенберга в сокрытии влияния Китая в политике и соучастии в спорном «пожертвовании в размере $200 тыс. от влиятельного чиновника КПК Бинь Чжана».

Оппозиция также обвиняет Чжана в причастности к «скандалу с миллиардом наличными за доступ» к Джастину Трюдо в 2016 году.

Согласно отчету, CSIS проинформировал премьер-министра о либеральном политике Хане Донге. В отчете со ссылкой на анонимные источники говорится: разведка идентифицировала Донга как «преднамеренно связанного с китайскими сетями вмешательства в выборы». Однако Трюдо на этой неделе выступил в защиту Донга, канадца, родившегося в семье китайских иммигрантов, и назвал его «патриотом».

Рост напряженности

Напряженность между Оттавой и Пекином в последние несколько лет нарастала из-за взаимных противоречивых политических шагов друг против друга.

Канада критикует то, как Пекин обращается с уйгурами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, а также несправедливую торговую практику КНР в отношении Оттавы.

В 2018 году в Канаде была арестована глава китайской технологической компании Huawei Мэн Ваньчжоу — ей было предъявлено обвинение в «заговоре с целью обмана нескольких международных организаций». В ответ КНР арестовал двух граждан Канады по подозрению в шпионаже. Эпопея закончилась обменом задержанными.

В 2019 году Канада уволила нескольких исследователей во главе с Цю Сянго, работающих в Национальной лаборатории микробиологии (NML) из-за возможного «нарушения политики». В 2022 году канадские власти также арестовали Юшеня Вана, сотрудника Hydro-Quebec, за якобы нелегальную работу на китайские учреждения.

На этой неделе Канада запретила использовать на государственных устройствах связи китайское приложение для обмена видео и сообщениями TikTok — из-за угроз безопасности и возможных утечек данных. Пекин раскритиковал этот шаг.