Разрушительные землетрясения, которые потрясли Турцию и соседнюю Сирию 6 февраля, не прекратились сразу: последовали многочисленные подземные толчки. В результате трагедии в двух странах погибло более 50 тыс. человек.

Эти землетрясения вошли в историю как «катастрофа века» для региона и попали в десятку самых разрушительных землетрясений за последние 100 лет, которую приводит TRT World.

1976 год, Китай: 242 тыс. погибших

Землетрясение магнитудой 7,8, по данным китайских властей (7,5 по данным Геологической службы США), произошло недалеко от промышленного города Таншань в северо-восточной провинции Хэбэй. Официальное число погибших — 242 тыс. человек, но считается, что в действительности жертв было сильно больше.

Западные эксперты оценили число погибших в 700 тыс. человек — это сделало бы землетрясение в Таншане вторым наиболее смертоносным в истории человечества после огромной катастрофы 1556 года, обрушившейся на север китайской провинции Шэньси. Тогда погибли более 830 тыс. человек.

2004 год, Юго-Восточная Азия: 230 тыс. погибших

26 декабря 2004 года у берегов Суматры произошло сильное землетрясение силой 9,1 балла. Оно вызвало цунами, унесшее жизни более 230 тыс. человек по всему региону, в том числе 170 тыс. человек только в Индонезии.

Волны высотой 30 метров, движущиеся со скоростью 700 км/час, разрушили все на своем пути.

2010 год, Гаити: 200 тыс. погибших

Землетрясение магнитудой 7,0, произошедшее 12 января 2010 года, разрушило столицу Порт-о-Пренс и ее окрестности. Трагедия отрезала страну от остального мира на 24 часа, в результате сильнейших толчков погибли более 200 тыс. человек. Около 1,5 млн остались без крова. Была разрушена большая часть хрупкой инфраструктуры Гаити.

В октябре того же года островное государство также пострадало от эпидемии холеры, завезенной непальскими миротворцами, прибывшими после землетрясения. Погибло более 10 тыс. человек.

1923 год, Япония: 142 тыс. погибших

1 сентября 1923 года, за две минуты до полудня, в японском городе Канто произошло землетрясение силой 7,9 балла. В результате землетрясения и вызванного им пожара, разрушившего Токио, погибли более 142 тыс. человек.

1948 год, Туркменистан: 110 тыс. погибших

5 октября 1948 года не менее 110 тыс. человек погибли в результате землетрясения силой 7,3 балла в Ашхабаде — столице Туркменистана, который в то время был частью Советского Союза.

2008 год, Китай: 87 тыс. погибших

Более 87 тыс. человек, в том числе тысячи школьников, погибли или пропали без вести после землетрясения магнитудой 7,9, произошедшего в юго-западной китайской провинции Сычуань 12 мая 2008 года.

В ходе расследования выяснилось, что 7 тыс. школ в регионе были сильно повреждены. Это вызвало обвинения в некачественном строительстве, халатности и возможной коррупции, тем более что многие другие здания поблизости устояли.

2005 год, Кашмир под управлением Пакистана: 73 тыс. погибших

Землетрясение 8 октября 2005 года унесло жизни более 73 тыс. человек. Большинство погибших проживали в Северо-Западной пограничной провинции Пакистана и в контролируемой Исламабадом зоне Кашмира. Еще 3,5 млн человек вынуждены были покинуть свои дома.

1932 год, Китай: 70 тыс. погибших

25 декабря 1932 года землетрясение силой 7,9 балла унесло жизни около 70 тыс. человек в провинции Ганьсу на северо-западе Китая.

1970 год, Перу: 67 тыс. погибших

31 мая 1970 года землетрясение магнитудой 7,9 у северного побережья Перу унесло жизни около 67 тыс. человек. Особенно пострадал горный город Уарас, который был погребен под оползнем.

2023 год, Турция и Сирия: более 50 тыс. погибших

6 февраля 2023 года землетрясение силой 7,7 балла произошло на юге Турции и в соседней Сирии. За сильнейшим толчком в 4 утра последовало второе землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в двух странах превысило 50 тыс. человек.