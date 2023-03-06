Украинские военные помогают оставшимся жителям выехать из Бахмута

Из 70-тысячного населения в Бахмуте все еще остаются около 4,5 тыс. По информации заместителя мэра города Александра Марченко, ежедневно при помощи украинских военных удается вывезти 5-10 человек. 4 марта во время эвакуации от российских снарядов погибла женщина, еще двое мужчин получили ранения. #украина #бахмут #обстрелы #эвакуация #военные #мирноенаселение #война #россия #РФ #российскаяармия #всу #безкомментариев #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian