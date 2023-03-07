ПОЛИТИКА
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Бывшие супруги вновь поженились после землетрясения
Бывшие супруги, которые пережили землетрясения в Искендеруне, вновь поженились уже в Кютахье. Туда 47-летняя Бетюль и 53-летний Ведат Сакаллы переехали после того, как их вытащили из-под завалов разрушенного дома. На церемонии бракосочетания присутствовал мэр города. #trtнарусском #турция #искендерун #землетрясение #супруги #поженились #свадьба #жених #невеста #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes
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7 марта 2023 г.
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