Пенсионер отдал накопления на умру пострадавшим от стихии

Житель провинции Кахраманмараш пожертвовал все деньги, которые он копил для совершения малого хаджа (умры), пострадавшим от серии землетрясений на юго-востоке Турции. Сумму в 2 100 долларов Юсуф Кылынч передал губернатору Чорума Мустафе Чифтчи, который координирует восстановительные работы в регионе. #trtнарусском #турция #кахраманмараш #умра #хадж #пенсионер #землетрясение #тртнарусском #shorts #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes