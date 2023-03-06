ПОЛИТИКА
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Пенсионер отдал накопления на умру пострадавшим от стихии
Житель провинции Кахраманмараш пожертвовал все деньги, которые он копил для совершения малого хаджа (умры), пострадавшим от серии землетрясений на юго-востоке Турции. Сумму в 2 100 долларов Юсуф Кылынч передал губернатору Чорума Мустафе Чифтчи, который координирует восстановительные работы в регионе. #trtнарусском #турция #кахраманмараш #умра #хадж #пенсионер #землетрясение #тртнарусском #shorts #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes
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6 марта 2023 г.
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