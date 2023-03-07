ПОЛИТИКА
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Встреча дедушки с выжившей после землетрясения 5-месячной внучкой
69-летний Мидат Килисли спустя три недели после спасения смог обнять 5-месячную Зехру. Дедушка и внучка провели под завалами собственного дома 2,5 дня. Зехра – единственная, кто выжила из всей его семьи во время землетрясения 6 февраля. #trtнарусском #турция #Анкара #внучка #дедушка #землетрясение #семья #родственники #информер #трт #новости #turkiyequakes #тртнарусском #trt #trtrussian
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7 марта 2023 г.
Истории
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