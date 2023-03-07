Эрдоган: Эпоха строительства домов на разломах прошла

Разрушенные землетрясением районы, исторические памятники и культурные объекты будут восстановлены в короткие сроки, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, все виновные в строительстве на линиях разлома земной коры и в оползневых зонах будут привлечены к ответственности. #trtнарусском #турция #эрдоган #реджептайипэрдоган #президенттурции #строительства #дома #землетрясение #тртнарусском #shorts #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes