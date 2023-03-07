ПОЛИТИКА
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Эрдоган: Эпоха строительства домов на разломах прошла
Разрушенные землетрясением районы, исторические памятники и культурные объекты будут восстановлены в короткие сроки, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, все виновные в строительстве на линиях разлома земной коры и в оползневых зонах будут привлечены к ответственности. #trtнарусском #турция #эрдоган #реджептайипэрдоган #президенттурции #строительства #дома #землетрясение #тртнарусском #shorts #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes
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7 марта 2023 г.
Истории
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