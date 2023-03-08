Спасенный из-под завалов сирийский мальчик встретился с Роналду

Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду пригласил сирийского мальчика, который потерял отца во время землетрясения, на свой матч. Набиль Саид всегда мечтал встретиться со знаменитым футболистом. Об этом он рассказал спасателям, когда его доставали из-под обломков. Видео поисковой операции стало вирусным в соцсетях. О ребенке узнал сам 38-летний португалец. И не смог не исполнить эту детскую мечту. #trtнарусском #TurkiyeQuakes #Турция #Сирия #КриштиануРоналду #Роналду #мальчик #мечта #футболист #футбол #землетрясение #тртнарусском #trtrussian