ПОЛИТИКА
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В Авдеевке мужчина уже больше 2 месяцев живет в погребе
Группа волонтеров привезла продукты, одежду и лекарства 73-летнему жителю Авдеевки в Донецкой области, который с начала года живет в погребе возле своего 5-этажного дома. Там он прячется от регулярных обстрелов и боевых действий. #Украина #Авдеевка #обстрелы #подвал #дедушка #волонтеры #война #Россия #РФ #российскаяармия #ВСУ #безкомментариев #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian
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8 марта 2023 г.
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