В Авдеевке мужчина уже больше 2 месяцев живет в погребе

Группа волонтеров привезла продукты, одежду и лекарства 73-летнему жителю Авдеевки в Донецкой области, который с начала года живет в погребе возле своего 5-этажного дома. Там он прячется от регулярных обстрелов и боевых действий. #Украина #Авдеевка #обстрелы #подвал #дедушка #волонтеры #война #Россия #РФ #российскаяармия #ВСУ #безкомментариев #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian