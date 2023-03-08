Пока Турция продолжает залечивать раны от смертоносных землетрясений, которые месяц назад потрясли ее южные регионы, более 90 международных организаций и дружественных стран поспешили откликнуться на призыв Турции о помощи. Об этом пишет агентство «‎Анадолу»‎.

Согласно дипломатическим источникам издания, 101 страна предложила помощь, более 11 тыс. поисково-спасательных групп из 90 государств прибыли в зону бедствия вскоре после того, как 6 февраля двойные землетрясения потрясли Турцию.

МИД Турции 7 марта сообщил, что всего в пострадавших регионах 16 стран развернули 34 полевых госпиталя на пострадавших от землетрясений территориях. В страну доставлено 179 655 палаток, 2076 жилых контейнеров.

Ряд стран по-прежнему продолжают направлять помощь в Турцию. Так, Катар 5 марта передал в ведение Минздрава Турции полевой госпиталь в Хатае. В учреждении есть врачи и медицинский персонал, лекарства и оборудование, предназначенные для удовлетворения всех медицинских потребностей жителей зоны бедствия. Катар также передал 10 тыс. контейнерных домов, из них 2 тыс. были доставлены в начале марта.

6 марта помощь в пострадавшие районы направила и Иордания: Королевство прислало 11 тонн гуманитарных грузов. Амман отправил в южные провинции Турции в общей сложности 13 самолетов, 110 грузовиков, 10 машин скорой помощи с гуманитарной помощью и 10 тыс. палаток.

Азербайджан

Азербайджан одним из первых направил спасательные команды и гуманитарную помощь в пострадавшие от землетрясения районы. Месяц спустя команды спасателей страны продолжают участвовать в поисково-спасательных работах, уточняет агентство.

Как пишет «‎Анадолу» со ссылкой на ‎МИД Азербайджана, по состоянию на 21 февраля в Турцию из Республики перевели 24,9 млн манатов ($14,6 млн). В затронутые стихийным бедствием турецкие районы Азербайджан отправил 15 самолетов, 395 грузовиков и 25 железнодорожных вагонов гуманитарной помощи.

Также страна направила в регион около 900 сотрудников поисково-спасательных служб, более 1,4 млн медикаментов и предметов медицинского назначения, открыла два полевых госпиталя и установила около 200 передвижных домов-контейнеров для пострадавших от землетрясения.

Организация тюркских государств

Тем временем члены Организации тюркских государств (ОТГ) направили в Турцию в общей сложности 1706 человек поисково-спасательного и медицинского персонала, 53 собаки-спасателя, более 3 тыс. тонн гуманитарной помощи. ОТГ также развернула девять полевых госпиталей в пострадавших районах.

Кроме того, правительства и граждане стран ОТГ собрали для жертв землетрясения более $5 млн.

Посольство Турции в Астане сообщило, что в Казахстане для помощи жертвам стихийного бедствия собрали $15 млн. Эти средства республика направила Турецкому управлению по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD).

Россия

Российские ведомства предприняли немедленные действия в первый же день трагедии: в зону бедствия были направлены три борта МЧС со 150 сотрудниками поисково-спасательных служб. Они развернули в пострадавшем районе полевой госпиталь вместе с медицинской бригадой. Помимо этого МЧС России направило в Турцию пожарный самолет для тушения пожара, вспыхнувшего в порту Искендеруна.

Посол Турции в Москве Мехмет Самсар 15 февраля в беседе с «‎Анадолу»‎ сообщил, что Минобороны РФ на двух самолетах отправило в зону бедствия 500 палаток, 9 тыс. спальных мешков и 9 тыс. кроватей.

По словам посла, кампания по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения продолжается. По состоянию на середину февраля посольство Турции в Москве собрало 80 тонн гуманитарной помощи. Сбор все еще продолжается.

Украина

Украина направила в зону бедствия на юге Турции 88 сотрудников поисково-спасательных бригад. Украинская команда развернула палатки недалеко от города Антакья в провинции Хатай, чтобы предоставить временное убежище и установить генераторы для тех, кто остался без крова в результате землетрясения.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, ее сотрудники осмотрели 381 разрушенное здание, разобрали завалы на 114 объектах и извлекли тела 32 человек в городе Антакья провинции Хатай.

«В нашей стране идет война, но мы понимаем, что должны помочь, и эта помощь взаимна. Другого пути нет», — заявил пресс-секретарь Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий.

Евросоюз

Механизм гражданской защиты ЕС направил в зону бедствия более 1650 спасателей и 110 поисковых собак для поддержки поисково-спасательных операций. Согласно данным Евросоюза, не менее 20 стран-членов блока предоставили через этот механизм палатки, медицинское оборудование, продукты питания и одежду.

Комиссар ЕС по гуманитарной помощи и кризисному управлению Янез Ленарчич 1 марта заявил: блок выделил более €8 млн для удовлетворения самых неотложных потребностей в пострадавших провинциях и готовит дополнительные пакеты помощи.

Как уточняет «‎Анадолу»‎, МИД Германии сообщил, что к 21 февраля ФРГ «выделила €41 млн евро в качестве гуманитарной помощи» Турции.

«Около €8 млн из них предназначены только для материальных поставок», — говорится в сообщении министерства. — «Федеральное агентство технической помощи сейчас отправляет (в Турцию) 343 тонны таких поставок, финансируемых МИД ФРГ».

Отвечая на призыв Анкары о помощи, правительство Великобритании немедленно направило в зону бедствия команду из 77 поисково-спасательных экспертов со специальным оборудованием.

Кроме того, Британский комитет по чрезвычайным ситуациям открыл кампанию сбора помощи для пострадавших от землетрясения Турции и Сирии и собрал ошеломляющую сумму в 100 млн фунтов стерлингов (более $120 млн).

В Испании более 8 тыс. муниципалитетов также открыли сбор помощи для затронутого стихийным бедствием региона. Каждый из муниципалитетов собрал денежную помощь в размере от €1 тыс. до €80 тыс.

Посольство Турции в Белграде 3 марта опубликовало заявление, где говорится: президент Сербии Александр Вучич был одним из первых глав государств, выразивших послание с соболезнованиями. Сербский лидер направил в зону бедствия поисково-спасательную команду из 51 человека с поисково-спасательными собаками.

По данным турецкого посольства, в Сербии для пострадавшего региона было собрано более 200 тонн помощи в натуральной форме. Правительство страны также предоставило финансовую помощь на сумму €1 млн, в то время как гражданские кампании в Сербии собрали свыше €300 тыс.

Пакистан

Пакистан также был одной из первых стран, отправивших поисково-спасательные группы в Турцию. Уже 6 февраля правительство страны немедленно направило в зону бедствия поисково-спасательную группу пакистанской армии в составе 33 человек.

28 февраля корабль ВМС Пакистана, перевозивший 1 тыс. тонн гуманитарной помощи, 1800 больших семейных зимних палаток и 29 тыс. одеял, отплыл из портового города Карачи в Турцию.

Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана отправило в затронутые бедствием турецкие районы более 10 тыс. зимних палаток, 745 тонн товаров для оказания чрезвычайной помощи и более 33 тыс. одеял. Для их перевозки было выполнено 26 авиарейсов, в том числе 10 специальных зафрахтованных самолетов.

Арабский мир

Арабские государства также пообещали свою денежную поддержку пострадавшим от землетрясения Турции и Сирии, отмечает «‎Анадолу». ‎ОАЭ заявили, что предоставят $150 млн, Катар — $70 млн, Кувейт — $30 млн, Алжир — $30 млн.

2 марта посольство Турции в Ливане сообщило, что около 2 тонн помощи в натуральной форме, пожертвованной турецкими гражданами, ассоциациями и гражданами Ливана, было передано в регионы, пострадавшие от землетрясения.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати 6 февраля поручил немедленно отправить в Турцию поисково-спасательную группу из 83 человек.

Как уточняет TRT World, ОАЭ направили в зону бедствия 198 грузовых самолетов с гуманитарной помощью, Ирак — более 50, Катар — также 50 бортов и др. Египет направил в пострадавший регион 3 корабля с гуманитарными грузами, Ливия — 1 корабль. Иордания отправила в южные провинции Турции 42 грузовика с гуманитарной помощью и т.д.

Канада и США

24 февраля Канада откликнулась на призыв ООН увеличить помощь и объявила о предоставлении дополнительных 30 млн канадских долларов ($22 млн) пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии, подчеркивает «‎Анадолу»‎. Из них 20 млн канадских долларов поступят в виде прямой финансовой помощи, еще 10 млн — в виде пожертвований гуманитарной коалиции, говорится в заявлении министра международного развития Канады Хариджита Саджана.

США объявили о выделении гуманитарной помощи Турции и Сирии на общую сумму $185 млн.

ООН

ООН выделила пострадавшим от землетрясения районам $50 млн из своего Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации, говорится на сайте организации.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее говорил о стремлении организации сделать больше и обратился с экстренным призывом собрать до апреля дополнительный $1 млрд, чтобы оказать жизненно важную помощь 5,2 млн человек в Турции.

Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) обратился с призывом отреагировать на землетрясение в Турции и запросил на эти цели $19,7 млн. Согласно отчету ЮНФПА, опубликованному 2 марта, на данный момент профинансировано только 23% ($4,5 млн) от призыва. Он должен охватить 1,5 млн человек, нуждающихся в спасительной гуманитарной помощи.

14 февраля региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге заявил: организация «отправила три чартерных рейса с наборами для оказания первой помощи и медикаментами, предназначенными как для Сирии, так и для Турции — этого достаточно для лечения 400 тыс. человек, а также проведения 120 тыс. срочных операций. Еще больше расходных материалов в пути».

Клюге сказал, что в дополнение к развертыванию технических аварийных бригад и бригад неотложной медицинской помощи ВОЗ «выделила $16 млн из нашего Резервного фонда для чрезвычайных ситуаций, чтобы помочь нуждающимся».