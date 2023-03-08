Россия продолжает экономическое взаимодействие с Афганистаном, товарооборот двух стран в 2022 году вырос на 40%. Об этом в интервью российской газете «Известия» заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Он также отметил: специалисты из РФ участвуют в энергетических проектах в Афганистане. Так, российские инженеры обследовали в Кабуле котельные, теплосети, системы водоснабжения, электроподстанции и подготовили план восстановления системы ЖКХ.

Также эксперты из РФ участвуют в технической группе по вопросу строительства железной дороги из Узбекистана в Пакистан через Афганистан. «‎‎Опыт, как проходить такой горный рельеф, есть только у нас‎»‎, уточнил дипломат.

«‎Месяц назад в Кабуле предприниматели из Республики Татарстан подписали меморандум о развитии в Афганистане угольной теплоэнергетики. Это трехсторонний проект с Ираном и Пакистаном»‎, — подчеркнул Жирнов.

Помимо этого, по его словам, российские производители труб готовы подключиться к строительству афганского участка газопровода из Туркменистана в Пакистан и Индию.

«‎Ранее наши компании качественно обеспечили строительство туркменского участка этого газопровода. Готовится проект по созданию в афганских городах современных медицинских лабораторий для населения. Наши предприниматели могут поучаствовать и в модернизации тоннеля Саланг. Работает деловой совет по сотрудничеству с Афганистаном‎»‎, — отметил посол.

В начале марта пресс-центр Министерства горнорудной промышленности и нефти временного правительства Афганистана сообщил, что китайская компания по разведке и добычи нефти Geo-Jade Petroleum готова инвестировать в афганские месторождения нефти и газа.

В то же время посол РФ в Афганистане отметил, что, несмотря на планы по углублению экономического сотрудничества, ситуация с безопасностью за последние полгода с момента взрыва у российского посольства в Кабуле продолжает ухудшаться — резко активизировались террористы ДАЕШ.

«‎По всей стране — нападения на мечети, школы, блокпосты, автобусы. Так что дела складываются не очень хорошо‎»‎, — заключил Жирнов.

Взрыв у российского посольства в Кабуле произошел 5 сентября 2022 года, погибли два сотрудника дипмиссии (дипломат и охранник). Ответственность за теракт взяли на себя террористы ДАЕШ.