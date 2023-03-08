По итогам 2022 года товарооборот России и ЕС вырос на 2,3%, до €258,6 млрд. Это максимальный показатель за последние восемь лет. Об этом сообщает российское агентство «‎‎РИА Новости» на основе данных Евростата.

Согласно статистике европейского бюро, экспорт российских товаров в ЕС в 2022 году составил €203,4 млрд — это всего €0,2 млрд меньше, чем в досанкционном 2012 году, когда объем поставляемых товаров из России в ЕС достиг исторического максимума в €203,6 млрд.

Вместе с тем импорт европейских товаров после введения санкций упал на 38,1%, следует из подсчетов. По итогам года экспорт из ЕС в Россию составил €‎55,2 млрд. Это минимальное значение с 2005 года. Дефицит ЕС в торговле с Москвой достиг рекордных €148,2 млрд — это в два раза больше показателей 2021 года.

В середине февраля 2023 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) опубликовал доклад, из которого следует: страны ЕС резко после введения санкций против России нарастили экспорт в соседние с РФ государства. Так, например, экспорт стран ЕС в мае – июле 2022 года в Кыргызстан вырос на 84%, на втором месте по росту — Армения (рост на 72%), далее следуют Таджикистан (21%), Грузия (19%) и Казахстан (14%). При этом, по данным ЕБРР, экспорт товаров в Россию и Беларусь сократился — на 56% и 39%, соответственно.

Как ранее сообщало агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на данные Евростата, доля России в экспорте ЕС с февраля по декабрь 2022 года упала с 4% до 2%. Ее доля в импорте блока за тот же период также снизилась с 9,5% до 4,3%.

«Дефицит торгового баланса ЕС с Россией достиг пика в €18,2 млрд в марте 2022 года, а затем постепенно снизился до €6 млрд в декабре 2022 года», — говорится в сообщении статистического управления ЕС.

Наибольшее падение наблюдалось по углю (с 45% в 2021 года — до 22% в 2022 года), природному газу (с 36% до 21%), удобрениям (с 29% до 22%), мазуту (с 28% до 21%), а также в импорте российского железа и стали (с 16% до 10%), цитирует «‎Анадолу»‎ данные европейского статбюро.