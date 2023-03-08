Эксперты отмечают: в Швеции зафиксирован один из самых высоких показателей насилия с применением огнестрельного оружия в Западной Европе. В стране постоянно растет количество банд и преступных сетей, ответственных за большой приток незаконного огнестрельного оружия в Швецию, пишет Anadolu.

Несмотря на то, что в Швеции действует один из самых строгих в мире законов о хранении оружия, в стране по-прежнему сохраняется высокий уровень нападений с огнестрельным оружием. Все больше экспертов призывают к принятию дополнительных мер по борьбе с незаконным оборотом оружия и бандитизмом.

Согласно отчету Глобальной инициативы по борьбе с транснациональной организованной преступностью за 2021 год, рост преступного насилия в Швеции подпитывают пистолеты из Сербии и ручные гранаты югославской эпохи. Это частично связано с наследием так называемой «югославской мафии» — ныне побежденной. Мафия доминировала в криминальном мире Стокгольма на протяжении 1990-х, уточняет АА.

Подозреваемый в совершении военных преступлений серб Желько Аркан Ражнатович фактически занимал главенствующее положение в преступной экономике Швеции, следует из отчета Проекта по освещению организованной преступности и коррупции за 2021 год.

Однако недавние сообщения свидетельствуют: хотя приток пистолетов с Балкан в значительной степени способствует постоянному росту контрабанды огнестрельного оружия в Швеции, значительную роль играют и другие факторы.

По данным Sveriges Radio, шведские эксперты опасаются, что криминальные сети могли получить доступ к оружию, предположительно поставляемому из Украины.

По сообщению радиостанции, в Гётеборге, втором по величине городе Швеции, контрабандистам было предложено приобрести оружие из раздираемой войной Украины для дальнейшей продажи шведским преступным группировкам.

Эксперт по контрабанде оружия Таможенной службы Швеции Йеспер Лидхольм выразил опасения, что преступники могут получить доступ к более мощному оружию и доставить его контрабандой в Швецию. При этом Швеция, возможно, не единственная скандинавская страна, где преступники могут иметь доступ к оружию, поставленному в Украину. В октябре 2022 года Национальное бюро расследований Финляндии заявило, что оружие из зоны украинского конфликта могло вернуться к финским преступникам.

Вне контроля

Ардаван Хушнуд, криминолог и политолог из Лундского университета, изучающий насильственные преступления и групповое насилие в Швеции, в беседе с «‎Анадолу»‎ подчеркнул: контрабанда оружия в скандинавской стране вышла из-под контроля.

По словам эксперта, в страну ежедневно незаконно ввозят сотни различных видов оружия, включая автоматические пистолеты, полуавтоматическое оружие, гранаты, а также взрывчатые вещества из разных стран, в основном из Восточной Европы. Это связано с высоким спросом на оружие со стороны многих банд и преступных сетей в Швеции.

«Между этими бандами и криминальными сетями происходят очень серьезные конфликты», и пока существует такой огромный спрос, будет «огромный приток оружия в шведское общество», — констатирует Хушнуд.

По словам Маттиаса Штале, 20 лет назад в стране фактически не было перестрелок, теперь же ежегодно в Швеции фиксируют несколько сотен стычек с применением огнестрельного оружия.

Эксперт отмечает: за последнее десятилетие случаев вооруженных нападений в скандинавском королевстве становилось все больше, поскольку «приобрести незаконное оружие в стране относительно просто».

Помимо огнестрельного оружия, ввозимого контрабандой из других частей Европы, в этом также виноват внутренний нелегальный оружейный рынок — преступники обнаружили, что могут купить детали, необходимые для ремонта и обслуживания неисправного старого оружия, в местных магазинах «без какого-либо контроля», поясняет Штале.

«Многие из них (пистолетов) относятся к эпохе холодной войны» или даже старше, уточнил эксперт.

Игрушечные пистолеты превратились в смертоносное оружие

По словам Штале, Швеции сложно бороться с контрабандой оружия еще и потому, что многие страны-члены ЕС легализовали продажу игрушечного оружия или стартовых пистолетов — они должны производить только громкий хлопок без каких-либо пуль.

Компании делают эти игрушки в виде точных копий смертоносного оружия — и эти копии легко «переточить» в оригинал, подчеркивает собеседник «‎Анадолу»‎.

Согласно действующему законодательству, владение стартовым пистолетом в Швеции незаконно, если у вас нет на него лицензии. Но преступным сетям удалось найти способ обойти это: они просто отправляются в другую страну ЕС, где могут купить такое оружие на законных основаниях.

Нет пограничного контроля

«Поскольку у нас в Швеции нет пограничного контроля, как и в большинстве европейских стран, их (это оружие) очень просто взять с собой домой», — поясняет Штале.

По его словам, преступникам удается прятать пистолеты внутри транспортных средств, которые останавливают и обыскивают. Иногда они встроены в сам автомобиль — в моторное отделение, дверную обшивку или под салон.

Хушнуд из Лундского университета подчеркивает: шведские власти должны вкладывать больше ресурсов в таможню, чтобы она могла бороться с ввозом нелегального оружия в Швецию.

По его словам, парламент страны должен пересмотреть закон и разработать новый регламент, который «предоставит больше полномочий таможне», чтобы останавливать автомобили или грузовики, перевозящие незаконное оружие в Швецию.

А до тех пор десятки банд, конкурирующих за контроль над рынком наркотиков, нелегальными азартными играми и секс-индустрией Швеции — имеющие, как правило, одного и того же поставщика оружия — будут прорываться через шведские границы, не будучи пойманными.